Alonso: no teníamos ninguna posibilidad ante Verstappen en Mónaco

La 33ª victoria tan esperada por la afición del piloto español Fernando Alonso finalmente no se produjo. El bicampeón del mundo fue uno de los hombres fuertes del fin de semana del Gran Premio de Mónaco, con excelentes tiempos en los entrenamientos libres y perdiendo la pole position por 84 milésimas de segundo, y en carrera el competidor de Aston Martin tuvo que conformarse con el segundo puesto.

A pesar de tener un ritmo más lento que Max Verstappen, Alonso fue una auténtica espina clavada para el piloto de Red Bull por la estrategia de Aston Martin: partiendo con neumáticos duros, contra medios para Verstappen, Alonso se dio el lujo de alargar su primer stint y forzar a su rival a seguir su estrategia, siendo demasiado grande la amenaza de un coche de seguridad para ceder su primera posición en la pista.

Sin embargo, el ritmo del dos veces campeón mundial reinante fue demasiado rápido para el asturiano. “Fue difícil, optamos por salir con neumáticos duros, lo que nos hizo perder la oportunidad [de adelantar] en la primera curva por la poca distancia [entre la salida y la frenada]”, comentó Alonso a su llegada.

“Tuvimos paciencia con la estrategia, pero Max se montó muy bien con los neumáticos medios y extendió su primer stint, por lo que no tuvimos ninguna posibilidad".

Mientras Alonso y Verstappen aún no habían parado, la lluvia llegó para aderezar el final de la carrera. Aston Martin optó por poner neumáticos slick en el monoplaza del asturiano, lo que resultó ser una mala decisión ya que el aguacero redominó momentos después y obligó a una segunda parada, por intermediarios. Por el contrario, Red Bull juzgó perfectamente este cambio de condiciones al pasar directamente de difícil a intermedio.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Esteban Ocon, Alpine A523, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Estábamos pensando en una parada para poner los intermedios o los slicks. Hicimos dos paradas, fue un poco confuso, por suerte no perdimos ninguna posición pero no fue una tarde fácil”, dijo el marcado con el número 14.

Más tarde, agregó que ninguna decisión estratégica de su equipo le hubiera permitido jugar por la victoria: "Max fue más rápido que nosotros de principio a fin, así que tenemos que aceptar eso. El segundo lugar fue lo mejor que pudimos obtener hoy". ."

Sobre la lluvia, que sorprendió a muchos con varias salidas a la pista, Alonso dijo: "Yo estaba como, '¡Hoy no!' Estuve luchando por pequeños puntos el año pasado y rezando por la lluvia o un poco de acción. Pero cuando estás cómodamente en segundo o primero, ¡no quieres ninguna acción en absoluto! Cuando cayó la lluvia, tenía mucho miedo del choque, de perderlo todo, así que conduje con mucho cuidado, pero incluso con esta gran precaución, los riesgos eran muy grandes.

"Al final, la lluvia complicó un poco las cosas y no fue fácil conducir. Sin carga completa en la vuelta, la frenada en las curvas 5 y 10 fue casi nula, así que no fue fácil. Me sorprende que no hubiera Safety Cars o incidentes. Todos hicieron un trabajo increíble manteniendo los autos en la pista hoy".