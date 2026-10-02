Alonso revela una emotiva primera experiencia en karting con su hijo a solo dos meses de edad
Fernando Alonso ha revelado que introdujo a su hijo Leonard en el automovilismo con solo dos meses al llevarlo a dar una vuelta en un kart.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images
El bicampeón de Fórmula 1 Fernando Alonso ha revelado que llevó a su hijo, Leonard, a dar una vuelta en un kart cuando tenía apenas dos meses.
El piloto de Aston Martin habló sobre cómo se adapta a la paternidad junto con sus actuales compromisos en la F1 durante una entrevista con el programa deportivo de la radio española El Larguero.
Alonso reveló que su hijo, que ahora tiene seis meses, ya ha sido presentado a un circuito de carreras. "Ya dimos una vuelta en un kart. Cuando tenía dos meses, lo llevé a dar una vuelta en mis brazos. Ya sintió el viento en la cara", explicó el piloto de 45 años.
Tras meses de especulaciones sobre su futuro en el campeonato, Alonso firmó una extensión de contrato con Aston Martin que lo mantendrá en el equipo de Silverstone al menos hasta finales de 2027.
"El año que viene quiero compartir los circuitos, los viajes por el mundo, y hacerme muchas fotos con él", añadió. "Cuando deje la Fórmula 1, está claro que no voy a estar viajando a 24 países cada año, ¿verdad? Así que, espero poder compartir un poco más con él."
Aunque Alonso suele ser muy reservado con su vida personal, compartió una actualización sobre su hijo, a quien recibió con su pareja Melissa Jiménez en marzo de 2026.
"Creo que está encantado con todo. Ahora mismo, es un niño muy sonriente, y es realmente maravilloso", dijo. "Cuando estoy en casa, los pocos momentos que tengo compensan todas las dificultades que estamos teniendo profesionalmente."
2026 ha sido un año complicado para el equipo Aston Martin F1. Había grandes expectativas para el equipo propiedad de Lawrence Stroll de cara a la temporada, con su nueva asociación de unidades de potencia con Honda y su primer monoplaza diseñado bajo el liderazgo de Adrian Newey. Pero los problemas tanto con el coche como con la unidad de potencia se hicieron evidentes muy rápidamente.
El equipo presentó un coche de especificación B en el Gran Premio de Hungría, con mejoras en la unidad de potencia en el siguiente gran premio. Actualmente ocupa el 10º puesto en la clasificación de constructores con tres puntos.
Fotos del GP de F1 de Bahréin en Malasia - viernes
Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Comparte o guarda esta historia
Qué esperan los pilotos del regreso de la F1 a Sepang
Alonso revela el verdadero motivo para seguir en la F1 en 2027 ante los problemas de Aston Martin
La sorpresa que llega desde Honda: ya estrenó el ADUO2 en España
Por qué Honda introdujo en secreto su segunda actualización ADUO de F1 en Madrid
Fernando Alonso seguirá en la F1 en 2027 con Aston Martin
Alonso revela un modesto objetivo con Aston Martin para la carrera en Bakú
Últimas noticias
Acosta disfruta de una "sensación bastante similar" a la de la pole de MotoGP en Motegi de 2024
Oliver Solberg no se rinde en sus opciones de pelear por el título del WRC
Por qué la lesión de Takaaki Nakagami supone un problema mayor para Honda
WRC Cerdeña: Neuville arrebata el liderato a Fourmaux, Hyundai se mantiene en cabeza
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados