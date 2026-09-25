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Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

Alonso revela un modesto objetivo con Aston Martin para la carrera en Bakú

El bicampeón español se refirió a sus expectativas de cara al Gran Premio de Azerbaiyán tras la sesión de clasificación.

Federico Faturos Kemal Şengül
Publicado:
Fernando Alonso, Aston Martin

Fernando Alonso, Aston Martin

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Fernando Alonso tiene una meta clara para la carrera en el circuito urbano de Bakú, según explicó luego de la clasificación de este viernes.

Allí, el piloto de Aston Martin alcanzó la 19.ª posición al marcar un tiempo de 1m46s593 que lo dejó por delante de los Cadillac de Sergio Pérez y Valtteri Bottas y del otro Aston Martin, el de su compañero de equipo, Lance Stroll.

Para la carrera, sin embargo, se alineará 21.º en la parrilla debido a los cambios en la unidad de potencia que exceden su asignación para la temporada 2026.

"Intentar terminar la carrera sin cometer errores como los que cometí hoy y no estrellar el coche", dijo Alonso ante los medios, entre ellos Motorsport.com, donde aprovechó para bromear sobre la realidad del paquete que forman Aston Martin y Honda: "Apreté en la curva 15 y bloqueé, así que ahí cometí un error de piloto y, por eso, no estamos en la pole".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Más seriamente, el asturiano explicó que su objetivo para la carrera no es otro que evitar problemas, debido a que el Gran Premio de Azerbaiyán es la primera parada de un triplete de carreras que luego continuará en Malasia, para disputar el Gran Premio de Bahréin, y en Singapur.

"Estamos luchando por no demasiadas posiciones importantes, así que es importante mantener el coche entero de cara al triplete. Ahora tenemos tres carreras, así que tenemos que cuidar las piezas disponibles y cosas por el estilo".

Alonso aseguró sentirse mejor con el monoplaza de Aston Martin este viernes en comparación con el jueves y encontró aspectos positivos para destacar dentro de la difícil realidad del equipo.

"Hoy estoy mucho más contento con el coche que ayer. Hicimos muchos cambios de configuración durante la noche y sentí mucha más confianza en los Libres 3 y en la clasificación", comentó.

"Pude llevar el coche al límite y los tiempos salían con mayor facilidad; creo que hoy estuvimos a 2,5 segundos de la punta. Con las desventajas que tenemos en las rectas, creo que dimos un paso adelante en las curvas con respecto a ayer. Todavía queda mucho camino por recorrer, tenemos que seguir mejorando en ambos aspectos, chasis y motor, e intentar ser mejores", concluyó.

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