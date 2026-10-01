Alonso revela el verdadero motivo para seguir en la F1 en 2027 ante los problemas de Aston Martin

Llevaba mucho tiempo cantado, pero antes del Gran Premio de Bahréin en Malasia finalmente se anunció de forma oficial: Fernando Alonso añadirá otro año a su ilustre carrera en la Fórmula 1, lo que hará que 2027 sea su 24ª temporada en la cima del automovilismo.

Casi todos en el paddock ya sabían que Alonso se quedaría, lo que también explica por qué Mike Krack dijo repetidamente que estaba "relajado" pese a que el anuncio tardó meses en llegar.

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El proceso que llevó a una nueva firma para 2027 fue bastante sencillo, explicó Alonso durante el día de prensa en Sepang.

"Tomé la decisión hace bastante poco, y sentarme con Lawrence fue muy sencillo", dijo. "No teníamos mucho que discutir. Ambos queríamos continuar en ese momento. Fue una charla de cinco minutos y luego lo anunciamos".

No obstante, el momento del anuncio es interesante. En Madrid, Alonso dijo que su futuro dependería en gran medida de los cambios reglamentarios para 2027. En los próximos años, la proporción entre el motor de combustión interna y la potencia eléctrica avanzará hacia el 60-40 en dos pasos, con el reparto para 2027 fijado en 58-42.

Sin embargo, nada ha cambiado en la normativa del próximo año desde Madrid, y aun así Alonso ha dado luz verde a continuar. La verdadera razón para seguir resulta ser, por tanto, ligeramente distinta: Alonso dice que todavía siente el fuego dentro y no quiere dejarlo ir.

"No tengo garantías de que 2027 vaya a ser más divertido, pero es un compromiso que tienes que asumir contigo mismo", continuó. "Y al final del día, me siento rápido, me siento motivado y siento que estoy disfrutando de lo que hago.

Preguntado por Motorsport.com sobre su motivación para continuar, el español dijo: "Si estoy sentado en casa viendo la televisión y viendo las carreras, sentiré que puedo hacerlo mejor que ellos.

"Eso es lo que sentí en cierto modo cuando estuve lejos de la F1 y veía las carreras. Pensaba: 'Vaya, esto y aquello no está bien'. Siempre sentía ese fuego interior de estar allí e intentar hacerlo mejor.

"Aún lo siento ahora y dije, ya sabes, mientras tenga ese fuego dentro, creo que no es momento de parar".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

El nuevo contrato significa que Alonso seguirá compitiendo en F1 el próximo año a los 46 años. Cuando, tras sus comentarios sobre una conversación con Stroll que duró solo cinco minutos, al piloto de Aston Martin le preguntaron cuánto tiempo tuvo que discutir otro año con su familia, bromeó: "Bueno, eso no iba de las obligaciones familiares, sino más de mi manera de entender la vida y el automovilismo.

"Mi mujer me apoya mucho, también está sufriendo este año y se preocupa por mi salud cuando no somos competitivos. Así que creo que es mejor... ¡ella prefiere que esté fuera cuando no somos competitivos!"

Dicho esto, Alonso sigue presionando para que haya más cambios en el reglamento. En Madrid, dijo que no había perdido del todo la esperanza de que hubiera más ajustes antes del inicio de la próxima temporada, antes incluso de presentar una propuesta concreta en Bakú.

El bicampeón del mundo sugirió limitar la potencia máxima de la batería durante periodos más largos, para que los perfiles de velocidad vuelvan a ser más naturales y los pilotos solo alcancen su velocidad punta al final de una recta, en lugar de a mitad de ella antes de entrar en clipping o super clipping.

Nada ha cambiado en ese frente desde Madrid, pero cuando Motorsport.com preguntó a Alonso cuánto sigue creyendo en más cambios, el ovetense respondió: "Tengo esperanzas, sí".

Fernando Alonso, Aston Martin Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Según el piloto de Aston Martin, también son necesarios más cambios para mejorar el deporte en su conjunto, algo que la visita puntual a Sepang subraya una vez más.

"Llegamos ahora a un circuito increíble, pero va a ser triste en el sector intermedio porque no podemos usar la batería allí", dijo.

"Si lo haces, entonces no tienes [nada de batería] para las tres rectas consecutivas desde la curva 15 hasta la última curva, de la última curva a la curva 1, y de la curva 1 a la curva 3.

"Tienes que usar toda la batería en esas tres rectas, así que el resto es simplemente cargar la batería. Esos son los problemas a los que nos enfrentamos ahora, en términos de llevar los coches al límite del agarre. Pero decidí que, quizá el próximo año con el reparto 60-40 y con el segundo año de estas reglas, quizá haya un compromiso un poco mejor en ese sentido".

Además, Alonso también quiere dar otra oportunidad al ambicioso proyecto de Aston Martin, otro año en el que espera recoger más frutos de todas las inversiones realizadas entre bastidores.

"Dije, hagámoslo una vez más, vamos a darle otra oportunidad", explicó. "Especialmente en el lado de la unidad de potencia, empezamos con mal pie y es una incógnita lo que va a pasar el próximo año. Pero sí, creo que merecen otra oportunidad y todavía me siento rápido".