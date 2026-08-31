Alonso "salvó" a Aston Martin en Zandvoort, afirma Steiner

El exjjefe de Haas, Guenther Steiner, considera que Fernando Alonso fue el único responsable de que Aston Martin sumara puntos en el Gran Premio de Países Bajos.

Aston Martin llegó a Zandvoort con un muy esperado paquete de mejoras en la unidad de potencia proporcionado por su socio de motores, Honda, después de haber introducido otras importantes actualizaciones en el monoplaza, en forma de un auto con especificación B, en el Gran Premio de Hungría.

Con las mejoras, Lance Stroll y Alonso terminaron la carrera sprint en los puestos 17 y 18, respectivamente, y se clasificaron 18º y 19º para el Gran Premio. Mientras que Stroll se vio obligado a abandonar el Gran Premio de Países Bajos debido a los daños sufridos durante una caótica primera vuelta en la que Max Verstappen se estrelló, Alonso ejecutó una agresiva estrategia de una sola parada para terminar noveno.

El resultado le aseguró dos valiosos puntos al equipo, con los que triplicó su cosecha de la temporada hasta ese momento.

Durante su participación en el podcast The Red Flags, Steiner sugirió que el resultado se debió a la brillantez del bicampeón al volante y no a una mejora en el rendimiento del auto.

"Después de lo que vi el viernes y el sábado en la clasificación de la sprint y en la sprint, pensé: 'Vaya, creo que reaccionamos un poco de más ante su resurgimiento'. Y después también estuvo la clasificación del sábado para la carrera, y pensé: 'Vaya, esto no está yendo por el camino correcto'", explicó Steiner.

"Esto fue una especialidad de Fernando, hacerlo con una sola parada. Eso los salvó. Pudo mantener un ritmo decente, y lo que los ayuda en este momento es que ahora hay realmente tres equipos de la parte trasera de la parrilla que están muy lejos de todos los demás".

Fernando Alonso, Aston Martin Photo by: Eric Le Galliot

Aston Martin ocupa actualmente el décimo puesto en el Campeonato de Constructores con tres puntos, todos obtenidos por Alonso, quien se encuentra 19º en la clasificación de pilotos.

Alonso felicitó al equipo por las mejoras después de la carrera, aunque agregó que Aston Martin y Honda todavía necesitan algo de tiempo para ajustar los cambios.

"En general, todavía no estamos en el lugar en el que queremos estar en términos de manejabilidad. Las reducciones de marcha y el freno motor parecen ser un poco aleatorios, curva por curva", declaró el español a Sky Sports F1.

"Así que todavía tenemos que hacer algunos ajustes y, con el déficit de potencia, seguimos perdiendo mucho en las rectas. Ahora que somos más o menos competitivos en las curvas, tenemos que mejorar eso. Pero estamos intentando hacer todo esto juntos.

"También tenemos que darle tiempo a Honda para que descubra cuál es el problema y dónde solucionarlo. Así que estoy contento, estoy tranquilo. Confío tanto en Silverstone como en Sakura".