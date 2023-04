Alonso cree que la sanción a Sainz en Australia fue "muy dura"

Cargar reproductor de audio

Tras la segunda bandera roja, provocada por la rotura del neumático trasero derecho del Haas de Kevin Magnussen, Sainz golpeó a Alonso durante la reanudación de la carrera a la salida de la curva 1 a derechas.

Alonso se había alineado tercero para la tercera salida detenida de la carrera de Melbourne, con su compatriota al lado en la segunda fila de la parrilla.

El piloto de Aston Martin se movió hacia el exterior de la pista después de una lucha inicial contra Lewis Hamilton, pero cuando recortó hacia el otro lado, la rueda delantera izquierda del coche de Sainz tocó el AMR23 y lo envió contra el muro.

La controvertida gestión de la tercera bandera roja resultante -con un coche de seguridad que dirigió la carrera en el orden de la reanudación anterior menos los coches accidentados- permitió a Alonso recuperar la tercera posición.

Sin embargo, Sainz recibió una penalización de cinco segundos y cayó hasta la 12º posición, sin puntos, como resultado de la sucesión de coches que cruzaron la línea de meta.

Alonso consideró que el castigo no se ajustaba al delito: "Probablemente la sanción es muy dura", dijo.

"En la primera vuelta (de una reanudación), siempre es muy difícil juzgar cuál es el nivel de agarre, y creo que no vamos intencionadamente contra otro coche, ¿sabes?"

"Sabemos que arriesgamos también nuestro coche y nuestra posición final, así que a veces acabas en sitios en los que desearías no estar en ese momento".

Carlos Sainz, Ferrari Foto de: Ferrari

"Es parte de las carreras. No he visto bien la repetición, pero para mí es demasiado duro".

Sainz calificó su reprimenda como "la sanción más injusta que he visto en mi vida", mientras que el jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, también se mostró frustrado porque a su piloto no se le dio una audiencia para dar su versión de los hechos antes de ser castigado.

Alonso dio su versión de la colisión: "Obviamente, no sabía quién me había tocado en ese momento. Sólo sentí que en la primera vuelta de la primera salida, alguien me tocó en la curva 3".

"Luego, en la última reanudación, Carlos aparentemente me tocó en la curva 1. Es decir, probablemente sólo en Yeda (ronda anterior en Arabia Saudita) tuve una salida normal".

"En Bahréin también en la curva 4, Lance (Stroll, compañero de equipo en Aston) me tocó, ¡así que soy muy atractivo ahí fuera!"

"Pero nuestro coche es lo suficientemente fuerte. Así que no importa si nos siguen tocando".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!