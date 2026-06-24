Fernando Alonso sorprende en Mónaco con un Nissan GT-R Black Edition

Fernando Alonso, piloto de Aston Martin en la Fórmula 1, ha sido visto conduciendo un Nissan GT-R Black Edition en Mónaco.

El bicampeón de F1 fue visto por las calles de Montecarlo en el superdeportivo japonés. El GT-R Black Edition está impulsado por un motor V6 biturbo de 3,8 litros ensamblado a mano. Cuenta con un sistema de tracción total, una transmisión transaxle montada en la parte trasera para una distribución óptima y un alerón trasero de fibra de carbono a medida.

De 0 a 100 km/h llega en apenas 2,7 a 2,9 segundos, con el seis cilindros generando 565 bhp y 467 lb-ft de par.

"La colección de coches de este caballero no tiene absolutamente ningún sentido; no hay ni uno solo feo", comentó un aficionado sobre las imágenes del español, mientras otro añadió: "El garaje de este hombre es una oda a los coches."

Otras reacciones incluyeron: "Tiene el mejor garaje de la parrilla" y "Pregunta seria. ¿Cuántos coches tiene Alonso en su colección? Quiero decir, en serio, un CLK GTR, Valkyrie, Sian FKP 37, Zonda Diamante Verde, Valiant, LaFerrari, 918 Spyder, etc. Tiene algunos de los mejores coches de la historia. Espero que algún día haga un video de su garaje."

Como Alonso conduce actualmente para Aston Martin, no sorprende que tenga varios coches impresionantes de la marca británica. Se ve regularmente al piloto de 44 años conduciendo su SUV de alto rendimiento DBX707. También tiene un Valkyrie a medida, el hiperdeportivo de aproximadamente £2.7 millones de libras diseñado por Adrian Newey e influenciado por la aerodinámica de la F1. También recibió recientemente un Valiant.

Entre otros coches pasados y presentes que, según se informa, forman parte de su colección se incluyen un Ferrari 599 GTB Alonso Edition, un Ferrari 812 Competizione, un McLaren P1, un Mercedes-Benz CLK GTR, un Pagani Zonda 760 Roadster Diamante Verde, un Lancia Delta HF Integrale Evoluzione Martini 6 y un Ford GT Heritage Edition, entre muchos otros.

Esto ocurre durante una temporada difícil para Alonso. Aston Martin llegó a 2026 con grandes expectativas debido a su nueva asociación de unidad de potencia con Honda y a su primer coche diseñado bajo el liderazgo de Adrian Newey. Pero el equipo ha estado lidiando con importantes problemas en su maquinaria.

Alonso se encuentra actualmente 18º en el campeonato de pilotos con un punto.