Alonso y Lawson saldrán desde el pitlane en el GP de Italia
Aston Martin ha reemplazado elementos del motor en el monoplaza de Fernando Alonso antes del Gran Premio de Italia.
En un fin de semana muy complicado para Aston Martin Racing, que sufre en las rectas de Monza, una penalización de motor se añadirá este domingo para Fernando Alonso.
La escudería de Silverstone tomó la decisión de cambiar tres elementos de la unidad de potencia Honda del piloto español, que están fuera del cupo definido para la temporada. Además, al producirse este cambio entre la clasificación y la carrera, se trata de una infracción de la regla del parque cerrado: por lo tanto, deberá salir desde el pitlane.
Eliminado ya en la Q1 el sábado, Fernando Alonso no había podido realizar su último intento, bajándose del coche incluso antes del final de la sesión. Sin embargo, se había clasificado justo por delante de su compañero Lance Stroll, e inicialmente debía salir 18º gracias a las otras penalizaciones de motor.
Estas últimas afectaban a Kimi Antonelli (Mercedes), Liam Lawson (Red Bull Racing) y Alexander Albon (Williams).
Liam Lawson también se ve afectado por una salida desde el pitlane, ya que Red Bull modificó la configuración de su alerón trasero, lo que también implica una infracción del principio del parque cerrado.
Líder del campeonato y encargado de limitar daños este fin de semana en casa, Kimi Antonelli se beneficia un poco de ello y saldrá desde la 19ª posición.
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