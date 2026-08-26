Alonso: el resultado en Zandvoort demuestra que "soy un muy buen piloto"

Fernando Alonso se deshizo en elogios hacia sí mismo en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, afirmando que ser "un muy buen piloto" le permitió convertir una estrategia de una parada en un sorprendente final en los puntos para Aston martin

El piloto español terminó noveno en Zandvoort el domingo desde el 18º puesto en la parrilla, logrando su segundo resultado en los puntos de la campaña 2026 después del 10º puesto en Mónaco en junio.

La forma en que el sorprendente Alonso consiguió el noveno puesto fue muy impresionante, ya que llegó hasta la vuelta 34 con un juego de neumáticos blandos antes de cambiar a goma dura para el resto de la prueba de 72 vueltas.

Eso ocurrió mientras otros pilotos utilizaban al menos una estrategia de dos paradas, por lo que el doble campeón del mundo esperaría pacientemente detrás de aquellos que debían entrar en boxes y luego aprovecharía al máximo el overcut con aire limpio.

"Soy un muy buen piloto," dijo Alonso, cuando se le preguntó cómo lo hizo funcionar. "Ese no era el plan. Creo que el plan era hacer dos paradas y ser más convencional.

"Pero a veces necesitamos desviarnos un poco de lo normal. Cuando estamos en tráfico, no podemos usar nuestro potencial.

"Somos más rápidos en las curvas y la gente delante de nosotros, somos más lentos en las rectas, y nos quedamos atrapados detrás.

"Así que, tan pronto como tenemos pista libre delante de nosotros, intentamos usarla, aunque no sea el rendimiento óptimo ni la estrategia óptima, y eso es lo que hicimos hoy."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Alexander Albon, Williams Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El resultado de Alonso llegó después de que Aston Martin llevara un chasis radicalmente diferente a Budapest en la ronda anterior, antes de llevar un motor Honda mejorado a los Países Bajos.

Las actualizaciones han funcionado bien hasta ahora, ya que la marca británica ya no es el equipo más lento de la F1 - una etiqueta que ahora pertenece al recién llegado Cadillac - pero su fin de semana en Zandvoort no empezó de forma positiva.

Alonso clasificó último para la carrera sprint - su compañero de equipo Lance Stroll fue 19º - al encontrarse con problemas de manejabilidad debido a que su modo de recta no funcionaba, lo que le hizo bloquear en la curva 1.

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Stroll y el español finalmente terminaron la sprint en 17º y 18º antes de una sesión de clasificación más respetable para la carrera del domingo, logrando el 18º y 19º puesto por delante de Haas y Cadillac.

Alonso cree que Aston Martin no será "competitivo" en el circuito de Monza de baja carga aerodinámica que viene a continuación, pero Zandvoort aun así representó "otro paso adelante" para el equipo con sede en Silverstone.

"Especialmente en el lado del chasis," añadió. "Trajimos cuatro o cinco componentes aquí.

"Además, el paquete de Budapest se comprendió durante el descanso y, con todos los datos disponibles después de la carrera, afinamos un poco la puesta a punto en torno a esa nueva especificación, además de las nuevas piezas.

"Creo que, ahora, estamos optimizando el lado del chasis y somos capaces de extraer el máximo.

"En el motor, es más difícil. No creo que podamos ser tajantes sobre si tenemos más potencia o no.

"Desde el punto de vista del piloto, cambias de circuito un mes después de la otra carrera, así que la manejabilidad ha sido difícil este fin de semana.

"Estamos teniendo problemas de nuevo con la reducción de marchas y estamos teniendo problemas con el freno motor de curva a curva. Así que fue un fin de semana desafiante en ese sentido."