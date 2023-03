AlphaTauri desmiente los rumores de venta del equipo

Cargar reproductor de audio

Durante los entrenamientos de pretemporada en Bahréin la semana pasada, la publicación alemana Auto Motor und Sport informó de que la estructura de gestión de Red Bull -reajustada tras la muerte del fundador de la compañía Dietrich Mateschitz el año pasado- estaba considerando la venta de AlphaTauri.

Esto estaba supuestamente relacionado con la insatisfacción con la nueva identidad del equipo en términos de resultados deportivos y económicos. La escuadra había sido rebautizada tras su nombre de Toro Rosso para 2020, no logrando aumentar significativamente los seguidores de la marca de moda.

En declaraciones a Sky Alemania, Helmut Marko, asesor de Red Bull, declinó hacer comentarios específicos sobre el asunto. Sin embargo, dejó claro que Red Bull no podía estar satisfecha con que uno de sus equipos tuviera un rendimiento tan pobre en la F1 después de que AlphaTauri cayera hasta la novena posición en 2022

"Una decisión así depende enteramente de los accionistas", expresó el asesor deportivo ante las preguntas de una posible venta.

"Son rumores que no comentamos en detalle... Si tienes un equipo que gana el campeonato del mundo y el otro sólo ronda el noveno puesto, las sinergias no parecen funcionar correctamente.

"El resultado global no es satisfactorio. Como auténticos hombres de negocios, nuestros accionistas tomarán la decisión correcta".

Pero la actividad de Tost ha pedido aclaraciones a Oliver Mintzlaff, director general de Red Bull GmbH, quien ha transmitido que el futuro inmediato del equipo está asegurado.

AlphaTauri emitió un breve comunicado el miércoles citando a Tost, quien dijo: "He tenido muy buenas reuniones con Oliver Mintzlaff, quien me ha confirmado que los accionistas no venderán la Scuderia AlphaTauri, y que Red Bull seguirá apoyando al equipo en el futuro.

"Todos estos rumores no tienen fundamento, y el equipo tiene que seguir centrado para el inicio de la temporada para rendir mejor que el año pasado".

Fuentes del paddock sugieren que AlphaTauri está considerando la posibilidad de ampliar su actual fábrica de Faenza.

Sin embargo, también se ha informado de que la empresa podría trasladarse por completo a sus instalaciones aerodinámicas de Bicester, Oxfordshire.

Pero ese pequeño polígono industrial ya está muy poblado, lo que significa que AlphaTauri tendría que comprar potencialmente empresas locales o trasladarse carretera arriba.

Un futuro más seguro para AlphaTauri perjudica aún más a Michael Andretti en su intento de entrar en la F1, en caso de que hubiera querido comprar un equipo existente, tras los planes de los equipos actuales de triplicar la cuota de inscripción antidilución para un undécimo equipo hasta 600 millones de dólares.

