AlphaTauri F1 no tiene dinero para los 20 millones de dólares extra Peter Bayer, Consejero Delegado de AlphaTauri, afirma que "no es muy partidario" del nuevo margen de maniobra de 20 millones de dólares adicionales para gastos de capital, ya que el equipo italiano no dispone actualmente de fondos adicionales para ello.

Por: Adam Cooper La FIA ha concedido a todos los equipos de F1 una asignación extra para mejorar la infraestructura de sus fábricas. Los equipos punteros podrán gastar seis millones de dólares más, los de la zona media 14 millones y los cuatro últimos, AlphaTauri, Williams, Haas y Sauber/AlfaRomeo, podrán invertir 20 millones más. Sin embargo, Bayer, que ayudó a crear el límite de costos y el reglamento financiero cuando trabajaba para la FIA, afirma que esa financiación extra no está disponible para el equipo de Faenza. "Creo que la primera pregunta que hay que hacerse es si tenemos el dinero", dijo a Motorsport.com cuando se le preguntó sobre la asignación de CapEx. "Porque no hemos previsto nada de ese dinero cuando fuimos a reunirnos con los accionistas para la planificación del presupuesto. Así que tengo que decir que no soy un gran fan de ello, para ser honesto". "Yo fui, como saben, uno de los arquitectos del límite de gastos, y nos propusimos igualar las condiciones. Ahora bien, entiendo que a veces hay que hacer ajustes, y los hicimos". "Pero creo que es difícil de entender. Porque haces un plan, te centras más o menos en dónde gastas el dinero. Y un mes después, todo cambia y te dices: 'Hice mi plan. Estos tipos quizá sabían algo que yo no sabía'". Mientras que Williams ya tenía fondos destinados a la inversión CapEx, y Sauber está deseando aumentar su base de Hinwil antes de la llegada de Audi, Bayer dice que no es tan sencillo para AlphaTauri encontrar esos 20 millones de dólares. Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Liam Lawson, AlphaTauri AT04 Foto de: Red Bull Content Pool "Para nosotros, es mucho más difícil, sin duda", dijo. "Y al mismo tiempo, si nos fijamos en los mejores equipos, puede que tampoco sea justo. Porque recuerdo que cuando vi las cifras en la fase inicial del límite de gastos, vi los presupuestos reales de Ferrari y Red Bull y de todos ellos". "Y literalmente no entendíamos cómo iban a meter todo ese dinero en un límite. Y lo consiguieron. Y ahora las cosas están cambiando de nuevo. No estoy muy contento con toda la situación". Bayer también se refirió a la asignación separada del túnel de viento, que ha ayudado tanto a Aston Martin como a McLaren a invertir en nuevas instalaciones. "Creo que el enigma es que ahora que la puerta está abierta, tienes que ir y gastar", dijo. "Porque el tope está limitando el gasto, está definiendo el rendimiento". "Una vez abierto el límite, es un poco como el túnel de viento. Cuando Lawrence (Stroll) consiguió el túnel de viento, de repente aparecieron nuevos túneles de viento. Y eso que antes todo el mundo decía que el futuro era el CFD. Así que ya está, vamos a gastar más dinero". Bayer admitió que sabe dónde se puede mejorar la fábrica de AlphaTauri en Faenza si el equipo encuentra el dinero. "Siempre tengo una lista de deseos", afirma. "Probablemente, lo primero que se me ocurriría sería un simulador muy, muy bonito". compartidos Apuesta aquí Apuesta ahora Russell: Elegir los blandos para el sprint de Qatar no fue "estúpido" La F1 impone límites a los equipos en Qatar por los neumáticos compartidos