AlphaTauri le pone presión a Tsunoda para la F1 2023

El piloto japonés afronta su tercer año con AlphaTauri, pero viene de una campaña 2022 bastante decepcionante en la que solo terminó entre los diez primeros en cuatro ocasiones.

Sus 12 puntos lo dejaron en la 17º posición del campeonato, y está claro que Tost cree que el joven piloto necesita mejorar su juego en 2023.

El sábado, mientras AlphaTauri revelaba los colores de su nuevo coche en un evento celebrado en Nueva York, Tost estableció algunos objetivos claros para Tsunoda.

"El año pasado, Yuki tuvo problemas con el coche", dijo Tost. "Este año, como espero que tengamos un coche bastante competitivo, Yuki debe aspirar siempre a estar en la Q3 de la clasificación y terminar las carreras en los puntos".

"Es un piloto muy calificado y ahora tiene mucha experiencia, con dos temporadas en la Fórmula 1. Por eso, por supuesto, tiene que sumar muchos más puntos que el año pasado".

Aunque Tsunoda tuvo más problemas en 2022 que en su campaña de novato de 2021, considera que ha mejorado como piloto y está listo para aprovechar al máximo una posible mejora de rendimiento por parte de AlphaTauri.

"Estoy a un nivel completamente diferente ahora, aunque todavía conservo los buenos aspectos de mi primer año", dijo.

"Pero ahora, definitivamente, tengo más control, estoy más involucrado con el equipo en lo que se refiere al desarrollo del coche".

"También actúo de forma diferente, ya que he aprendido muchas cosas, no sólo en lo que respecta a las carreras, sino también en mi vida fuera de la pista. Incluso eso tiene un efecto positivo en mi forma de correr. Había subestimado lo que implicaba, pero ahora me he dado cuenta de las cosas que son realmente importantes".

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Foto de: Red Bull Content Pool

Preguntado por sus objetivos personales para 2023, dijo: "Mi principal objetivo es tener un rendimiento más constante en cada carrera, independientemente del rendimiento del coche, y sumar puntos de forma más constante".

"Quiero tener más control de mí mismo en todo momento, trabajar bien con el equipo, entender el coche lo más rápido posible, desde la primera carrera en Bahréin. Quiero que este año sea mi mejor actuación de los tres años en cuanto a llegar a la Q3 y sumar puntos."

Aunque Tost ha instado a Tsunoda a mejorar su juego, no duda de que el nuevo piloto Nyck de Vries brillará en la escudería tras ser contratado para sustituir a Pierre Gasly.

Al hablar de sus esperanzas puestas en el neerlandés, Tost afirmó: "Tiene una gran experiencia en competición, ha ganado carreras y campeonatos en muchas de las categorías en las que ha participado. Por lo tanto, estoy bastante seguro de que será capaz de ofrecer buenos resultados pronto en la temporada y terminar en los puntos en las carreras".

"Nyck es técnicamente muy hábil y está muy centrado. Cuando condujo nuestro coche en el test de Abu Dhabi para jóvenes pilotos al final de la temporada pasada, ya dio a los ingenieros una buena información técnica".

"Creo que entenderá inmediatamente el nuevo coche. Se familiarizará con él rápidamente y sus comentarios serán útiles porque, como he dicho antes, entiende los retos técnicos que plantean los coches de Fórmula 1. Creo que es uno de los mejores pilotos del mundo. Creo que es uno de los pilotos más expertos en términos de comprensión técnica del coche".

