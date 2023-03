Alpine pide se analice la norma de los cajones de la parrilla en F1

Cargar reproductor de audio

En ambos casos, se consideró que tanto Esteban Ocon como Fernando Alonso habían colocado sus coches demasiado lejos de sus casillas en la parrilla de salida, por lo que ambos fueron sancionados.

Las decisiones de los comisarios se basaron en una adición al Código Deportivo Internacional que se introdujo para 2022, que dice que un coche "debe estar parado en su cajón de parrilla asignado sin que ninguna parte de la zona de contacto de sus neumáticos delanteros esté fuera de las líneas (frontales y laterales) en el momento de la señal de salida".

Aunque el Código Deportivo Internacional se aplica a la Fórmula 1, la misma redacción se añadió posteriormente al Reglamento Deportivo de la FIA para 2023, razón por la cual el asunto ha sido objeto de un mayor escrutinio esta temporada.

El problema que tienen los pilotos es que tienen una visibilidad limitada cuando se acercan a sus puestos en la parrilla, y aunque pueden juzgar dónde detenerse buscando referencias en el lateral del cockpit, es fácil pasarse un poco a la izquierda o a la derecha.

No existe una normativa específica sobre la anchura, aunque se sabe que el director de carrera, Niels Wittich, ha comunicado a los equipos que va a introducir una anchura estándar esta temporada.

"Creo que lo que parece un poco draconiano es esta nueva regulación de dónde tiene que parar el coche en la parrilla", dijo Permane.

"Nadie tiene ventaja por estar 10 centímetros más de un lado o del otro. No veo por qué.

"Y son libres de pintar los recuadros de la parrilla tan anchos como quieran, no parece que haya una normativa al respecto.

"No sé si se revisará, pero sancionar a la gente por sobrepasar las ruedas en un coche en el que los pilotos no pueden ver esas líneas (pueden verlas cuando se acercan y cuando se acercan desaparecen) me parece duro, innecesario".

Mechanics make final preparations on the grid prior to the start Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Esteban hoy, ha estado concentrado en ello por supuesto toda la semana. Dijo que hoy llegó a la parrilla y no tenía ni idea de dónde estaba. Dijo que no se ve, no se sabe en absoluto. Es extraño".

Permane espera que el tema se discuta en la próxima reunión del comité asesor deportivo de la F1.

"Estoy seguro de que lo haremos, tenemos una reunión a finales de esta semana, podemos sacar el tema".

Algunos observadores han cuestionado por qué Ocon recibió posteriormente una segunda penalización en Bahrein por empezar a trabajar en el coche demasiado rápido después de que recibiera su penalización original, mientras que la penalización inicial de Alonso -por un gato tocando el coche- fue finalmente anulada.

Sin embargo, Permane dijo que Alpine no impugnó la sentencia de Ocon.

"El nuestro fue una política justa la semana pasada, éramos cuatro décimas más rápidos, así que no discutimos en absoluto eso".