Alpine anunció una nueva asociación estratégica con Valvoline, una compañía especializada en lubricantes para motores, que se incorporará como nuevo socio global del equipo de Fórmula 1 a través de un acuerdo de varios años.

La alianza, anunciada este jueves en la previa del Gran Premio de Italia en Monza, permitirá a Valvoline tener una presencia destacada en los monoplazas de Franco Colapinto y Pierre Gasly a partir de este fin de semana, además de contar con visibilidad en diferentes espacios del entorno del equipo Alpine.

El acuerdo representa una nueva expansión de la presencia de Valvoline en la Fórmula 1 y forma parte de la estrategia de la compañía para incrementar su participación en el automovilismo internacional. La empresa, que cuenta con 160 años de historia, destacó que la asociación con Alpine le permitirá reforzar su vínculo con la audiencia global de la Fórmula 1 y generar nuevas oportunidades de conexión con sus clientes y socios comerciales.

La colaboración entre ambas marcas estará centrada en valores compartidos como el rendimiento, la innovación y la excelencia, además de aprovechar la extensa trayectoria de ambas compañías en el automovilismo.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Los deportes de motor han formado parte del ADN de Valvoline durante más de un siglo, y la Fórmula 1 representa uno de los escenarios más influyentes del mundo para el rendimiento, la innovación y la competencia", explicó Michael Kirtman, director de marca de Valvoline Global Operations.

"Nuestra asociación con BWT Alpine Formula One Team refleja nuestra inversión continua en este deporte y nuestro compromiso de conectar con los aficionados y clientes a través de las carreras de primer nivel. Esperamos construir una relación sólida con el equipo mientras continuamos expandiendo la presencia de Valvoline en los niveles más altos del automovilismo mundial", agregó.

Por parte de Alpine, Guy Martin, director global de Marketing de la escudería, celebró la llegada de la compañía como nuevo socio global del equipo.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Valvoline como nuevo Global Team Partner. Compartimos una profunda pasión por la innovación, la excelencia en ingeniería y la competición. El entorno de Alpine, orientado al rendimiento, ofrece la plataforma perfecta para ampliar los límites de la tecnología", señaló Martin.

"Esperamos trabajar estrechamente con Valvoline y construir una relación duradera y exitosa", concluyó.

La presencia de Valvoline en los Alpine A526 de Gasly y Colapinto podrá verse por primera vez este fin de semana, durante el Gran Premio de Italia.