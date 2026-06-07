El equipo Alpine no quiere perder el podio que, en su opinión, el piloto francés Pierre Galsy merece tras una remontada histórica y han anunciado que tomarán acciones ante las sanciones que recibió el piloto francés y que permitieron el ascenso del Red Bull de Isack Hadjar al último puesto del podio.

A través de un breve comunicado oficial emitido por la estructura de Enstone, el equipo advirtió de las medidas que tomará:

"Tras el resultado del Gran Premio de Mónaco de hoy, BWT Alpine Formula One Team puede confirmar que ha solicitado un Derecho de Revisión a la FIA tras las penalizaciones aplicadas por exceso de velocidad en el pit lane".

Esta revisión surge luego de que Gasly fuera penalizado con dos sanciones de cinco segundos cada una, las cuales lo hicieron caer de la tercera a la cuarta posición general. La polémica radica en los márgenes registrados por los sensores, pues el piloto fue acusado de exceder el límite de 60 km/h por apenas 0.1 km/h en la primera ocasión, y por 0.4 km/h en la segunda. El francés señaló después de la carrera que fue "injustamente despojado" de un podio.

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Pierre Gasly, Alpine Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

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Luego de la carrera, Pierre Gasly insistió en que el limitador de velocidad se activó correctamente y mucho antes de cruzar la línea de demarcación en la entrada de los talleres.

“Sé con certeza que lo que está en el auto está por debajo de los 60 km/h. Y sé que en ambas ocasiones lo puse mucho antes de la línea”, argumentó con firmeza Gasly quien criticó que hubiera diversas sanciones por exceso de velocidad en los pits, algo que debería ser observado por los comisarios porque no es algo normal en los pilotos de F1.

“Cuando tienes tres o cuatro equipos que son atrapados por exceso de velocidad... Ojalá les llame la atención a los encargados de que necesitan revisar exactamente qué está pasando porque simplemente no es correcto”, aseveró el francés.

Para Gasly, esta actuación representaba uno de sus fines de semana más sólidos.

“No creo que haya nada que pueda dolerme más en este momento. Son diez años de estar partiéndome el lomo trabajando para este tipo de momentos”, confesó.

Además de Gasly, Franco Colapinto, Lewis Hamilton y George Russell también recibieron sanciones por similares infracciones al límite de velocidad en el pitlane.