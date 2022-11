Alpine apuesta por ganar potencia en el motor a costa de la fiabilidad

Cargar reproductor de audio

Alpine ha sufrido más problemas de fiabilidad que la mayoría de sus rivales, lo que le ha hecho perder un importante terreno en la batalla con McLaren por el cuarto puesto del campeonato de constructores, donde Alpine saca siete puntos a los británicos.

En México, Fernando Alonso dejó escapar la séptima plaza en las últimas vueltas tras sufrir un fallo de un cilindro del motor que le obligó a parar, y el jefe de la escudería, Otmar Szafnauer, insiste en que los contratiempos han sido en gran medida consecuencia de un esfuerzo generalizado por mejorar el rendimiento de la unidad de potencia, y que pueden resolverse durante el invierno.

"No debemos olvidar que a principios de año nos propusimos - y eso fue antes de que yo estuviera aquí, pero creo que fue la decisión correcta en cuanto a la unidad de potencia - insistir en el lado del rendimiento", dijo.

"Porque los motores iban a quedar congelados. Así que tomamos la decisión consciente de ir más allá de las prestaciones y solucionar los problemas de fiabilidad según fueran surgiendo, porque la FIA lo permite. Fue una decisión consciente y estratégica".

"Y ahora, cuando nos enfrentamos a ellos, podemos solucionarlos. No lo hicimos a propósito para no ser fiables. Pero si tienes que elegir, aprietas buscando el límite de rendimiento, porque ya no puedes añadirlo hasta 2026, pero sí te permiten arreglar los problemas de fiabilidad".

"Y podemos hacerlo durante el invierno. Así que, estratégicamente, creo que era lo correcto. Y aún nos quedan dos carreras para terminar en la cuarta posición. Creo que podemos hacerlo", reconoció el estadounidense.

Cuando Motorsport.com le preguntó si fue frustrante perder valiosos puntos en México, dijo: "¡Te diré mi frustración después de Abu Dhabi! Está claro que quieres sumar más puntos".

Fernando Alonso, del equipo Alpine F1, se baja de su coche tras retirarse de la carrera Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Szafnauer reconoció que no importa el margen por el que Alpine gane a McLaren, siempre y cuando el equipo pueda mantenerse al frente.

"No, en este momento no", dijo ante la pregunta de si era igual ganar por seis que por 60 puntos. "Y luego, durante el invierno, haremos aún más mejoras de fiabilidad. No se puede mejorar el rendimiento, así son las cosas. Pero estaremos mejor".

"Tenemos que recordar que este tren motriz tiene que durar hasta 2026. Así que seguro que era la estrategia correcta", comentó. "Creo que estamos en una buena trayectoria. Y vamos a ver qué nos depara el año que viene. Pero el corto plazo es la fiabilidad en las próximas carreras, acabar fuerte, y creo que nuestro rendimiento estará ahí".

Szafnauer asegura que la división de motores Renault de Viry-Chatillon sabe lo que tiene que hacer, ya que ha solucionado otros problemas desde principios de la temporada.

"Sí, saben más que yo, por ejemplo", dijo. "Así que les pregunté por el fallo del cilindros [del coche de Alonso en México]. Y luego, aunque yo pasé siete años y medio trabajando en los motores Honda, ellos tienen un conocimiento mucho más profundo y lo resolverán".

"Pero como he dicho, estratégicamente eso es lo que nos proponemos. Cada vez que tenemos un problema, lo arreglamos. No vuelve a aparecer. Así que este fue un poco diferente a lo que sufrimos en Singapur".