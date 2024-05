Briatore asesora a un posible comprador de Alpine y no tiene planes de ser jefe

En abril, Motorsport.com informó de rumores en el paddock sobre varios grupos interesados en comprar el equipo Alpine de F1, los cuales fueron desmentidos inmediatamente por la escudería: "no está en venta".

El ruido continuó en las semanas siguientes y la información se hizo más detallada. El escenario que surgió en mayo confirmó el interés de varios compradores potenciales, pero había información contradictoria sobre la voluntad de Alpine de vender el equipo.

Ha habido (al menos) una oferta rechazada por el director general del Grupo Renault, Luca De Meo, pero los ejecutivos franceses están estudiando propuestas.Se ha hablado de una oferta procedente de un grupo de inversores liderado por Geely Auto Group, propietario también (en joint venture con Volvo) de la marca Lynk Co. El grupo chino estaría interesado en una entrada en la Fórmula 1 para proponerse en los mercados internacionales como un fabricante comprometido y directamente presente en la pista.

Pierre Gasly, Alpine A524 Fotos de: Alpine

También hay una segunda serie de inversores representados por Flavio Briatore, mediador entre los promotores de la propuesta y De Meo.

Cuando el nombre del ex director del equipo Renault apareció en los medios de comunicación, Alpine emitió un comunicado oficial: "Como equipo, estamos en contacto frecuente con numerosos expertos en la materia para mejorar nuestro rendimiento. Tenemos en cuenta todas las aportaciones pertinentes y, cuando procede, pedimos consejo a personas con experiencia y un historial de éxitos. No podemos comentar cuestiones individuales". Palabras que dejan tiempo para ser encontradas, no confirman de hecho pero sobre todo no desmienten.

Otra historia es la gestión de equipos, tampoco menos compleja. El equipo está a la caza de un director de equipo, un papel confiado en julio del año pasado a Bruno Famin. Su presencia (indicada por el propio equipo con carácter interino) ha durado más de lo inicialmente previsto, pero su puesto parece, no obstante, próximo a expirar.

Durante el fin de semana de Montecarlo se susurró que dos candidatos (uno con experiencia en el cargo y un segundo que aparecería en la F1 por primera vez) declinaron educadamente la propuesta, probablemente también debido a un futuro aún poco claro en el frente de la propiedad. Algunos incluso han mencionado el nombre de Briatore para este papel, pero la dirección del equipo no está en sus planes.