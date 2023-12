Cómo Alpine F1 cambió un equipo que "no se atrevía" demasiado

El A523 fue inconsistente, sufriendo normalmente en circuitos de alta velocidad y baja carga aerodinámica. Hubo buenos momentos, sobre todo en Mónaco, donde Esteban Ocon arrancó y terminó tercero, mientras que el recién llegado al equipo Pierre Gasly igualó ese resultado en la carrera de Zandvoort.

Sin embargo, hubo fines de semana mediocres en los que los coches quedaron fuera de los 10 primeros, y también hubo demasiados abandonos, en los que los incidentes a menudo jugaron un papel importante, como en Australia, donde Gasly y Ocon se enredaron entre sí. Mientras tanto, el total de puntos cayó de 173 a 120.

También ha sido un año turbulento fuera de la pista. El director ejecutivo de Alpine, Laurent Rossi, fue destituido y, durante el fin de semana de Spa, se supo que el director del equipo, Otmar Szafnauer, y el veterano director deportivo, Alan Permane, habían sido removidos de sus cargos. Casualmente, al mismo tiempo, el director técnico Pat Fry abandonó el barco para unirse a Williams.

Bruno Famin, antiguo jefe de la unidad de potencia del equipo en su sede de Viry, en Francia, fue nombrado director interino del equipo, un cargo que parece haberse convertido en permanente.

En el lado positivo, tras los cambios, el Director General de Renault, Luca de Meo, visitó Enstone e insistió en un discurso al personal en que estaba plenamente comprometido con el proyecto de Alpine.

Mientras tanto, se estuvieron llevando a cabo las tan necesarias mejoras en la fábrica, tanto allí como en Viry. Al final de la temporada, las cosas parecieron encajar.

"La verdad es que no estamos donde queríamos", dice Famin. "Eso está muy claro. Pero creo que con los cambios que hicimos a mitad de temporada sacamos algo de potencial a la gente, creo que la gente es mucho más libre para proponer cosas, para mejorar".

"Creo que eso es especialmente cierto en el lado de la pista, donde inmediatamente vi un cambio en la mentalidad. Hemos ascendido, por ejemplo, a Rob Cherry (jefe de equipo) y a Jason Milligan (jefe de mecánicos), que están haciendo un gran trabajo proponiendo mejoras y asegurándose de que sus chicos también proponen cosas".

"Creo que todo este potencial estaba un poco limitado hasta finales de julio, y estoy muy contento con ello. Es cierto para el garaje, es cierto también para la ingeniería de pista, es cierto para la estrategia, y nos estamos atreviendo con cosas con las que antes no nos atrevíamos".

"Estoy muy contento con esa mentalidad. Por supuesto, el coche sigue sin ser el que nos gustaría. Pero hemos sumado más puntos por carrera en la segunda mitad de la temporada que en la primera, pero tenemos que seguir empujando para desarrollar este impulso."

El enfoque de Famin sobre la gente que "no se atreve" es intrigante. No es la primera vez que un equipo relaciona un cambio de personal con la sugerencia de que antes el personal era reacio o tenía miedo a ofrecer ideas.

Foto de: Alpine Bruno Famin, Vicepresidente de Alpine Motorsport

Profundizando en el tema, afirma: "Creo que parece que se tiene un grifo abierto para todo, nadie se atrevía. No sé por qué, no soy psicólogo; no quiero entrar en detalles al respecto".

"Pero lo que es seguro ahora es que para rendir con semejante nivel de competición hay que utilizar el potencial de todos, y hay que alinear los planetas".

"Y aunque no tengamos el mejor motor, o quizá no tengamos el mejor coche, creo que podemos alinear los planetas para tener un buen coche al final de la historia y obtener buenos resultados".

"Por supuesto, no será para mañana, pero el trabajo ahora es alinear los planetas. Claro, existe el problema del potencial de mejora en las relaciones entre Viry y Enstone, pero para mí es una pequeña parte del proyecto, del trabajo que tenemos que hacer."

Esa es una tarea clave ahora para Famin. A los cambios de las vacaciones de verano le siguió un apretado calendario de carreras, y obviamente su atención inicial se centró en el equipo de carreras.

Durante el invierno, tiene tiempo para poner al día al personal de la fábrica, tanto en el Reino Unido como en Francia.

"Tenemos muchos talentos, y tenemos que ayudarlos a aportar nuevas ideas en el desarrollo del coche, pero también en nuestra forma de trabajar. Y la idea es desarrollar el potencial de todo el equipo, desarrollar el potencial del coche, y conseguir un coche mejor y mejores resultados".

Es fácil hablar de cambiar la mentalidad colectiva, pero ¿funciona realmente?

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523

A modo de prueba, Famin relata un interesante caso práctico sobre cómo reaccionó el equipo a un mal fin de semana en Monza sabiendo que en el horizonte había un escenario similar de alta velocidad en Las Vegas.

"Creo que podemos ver un ejemplo muy bueno en el que me he sentido muy satisfecho es el resultado de Las Vegas", dice. "No por el cuarto puesto - OK, estamos contentos de ser quintos en la clasificación y cuartos en la carrera - sino por el hecho de que Monza fue muy malo, fue un resultado muy malo".

"Pero nos hemos tomado el tiempo necesario para analizar por qué, qué ha pasado, en qué nos hemos equivocado allí, e inmediatamente para proponer cosas nuevas, porque Las Vegas era bastante similar en algunos puntos".

"En Las Vegas corríamos peligro si no hacíamos las cosas bien. Inmediatamente el equipo reaccionó, propuso una evolución aerodinámica, la desarrolló, la produjo, y la tuvimos en el coche. Justo a tiempo, pero lo tuvimos, y funcionó. Antes habría estado bien, somos 17º en Monza, somos 17º (en Las Vegas)".

"Pero ahora hemos tenido una reacción muy fuerte y muy positiva, y ha dado sus frutos. La posición al final, el resultado final es la actitud que fue muy buena. Es un ejemplo de las cosas que ya han cambiado".

La gran pregunta es cuánto tardarán en cambiar las cosas en Alpine. De Meo había concedido 100 carreras a Szafnauer antes de interrumpir su mandato, e incluso antes de eso uno de sus predecesores, Cyril Abiteboul, estaba trabajando con un plan de cinco años que parecía que se iba a prolongar.

Famin insiste en que no pone cifras a sus ambiciones.

"No tengo ni idea de cuánto tiempo llevará, y no quiero fijar un objetivo", afirma. "El objetivo para este invierno y para el año que viene será desarrollar esa actitud, esa mentalidad, cambiar la cultura. Y de nuevo no es Viry contra Enstone, es todo el conjunto".

"Y continuar y desarrollar el impulso para hacer un equipo mejor, una empresa mejor y poder desarrollar un coche mejor. Y entonces llegarán los resultados. Cuánto tardará, no tengo ni idea".

Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A523

Los dos sitios han estado trabajando juntos desde 1995, aparte de un solo año en 2015, cuando Lotus cambió a la potencia de Mercedes.

A lo largo de los años ha habido un esfuerzo continuo para mejorar las comunicaciones entre los dos sitios y eliminar cualquier signo de cultura de culpa, y todavía está en curso.

"Cuando llegué a Viry, hace poco más de un año y medio, recuerdo que algunos chicos, no todos, me decían que ahora solo tenemos un equipo cliente", dice. "¿Qué? ¡No es un equipo cliente, es nuestro equipo, es nuestro equipo oficial!"

"Y cuando llegué a Enstone a veces oía que con un motor Mercedes iríamos más rápido. De acuerdo, el motor Mercedes tiene 15 kilovatios más, pero con un motor Mercedes ya no habrá proyecto ni Enstone...".

Famin dice que trabajó rápidamente para poner fin a cualquier pensamiento de "ellos y nosotros".

"Hay una historia bastante compleja, especialmente entre Enstone y el Grupo Renault, esa es la realidad", dice. "Vendidos no sé cuántas veces, ¡comprados no sé muchas veces!"

"Y eso dificulta las cosas, sin duda. Pero ya sabes, las relaciones entre la fábrica de la unidad de potencia y la fábrica de chasis, se puede ver en todas partes, no es específico del proyecto Alpine".

"Creo que ahora todo el mundo está convencido de que somos un equipo, tenemos un proyecto y un objetivo".

Famin insiste en que el personal de Enstone ya no cita el motor como un punto débil.

"Ya no lo oigo", dice. "Está muy claro. Después de hablar con bastante gente tras el discurso del Sr. de Meo, puedo decirles que estoy seguro de que ya nadie lo mencionará, y todo el mundo sabe perfectamente lo que tenemos que hacer para mejorar el coche".

"Y no es sólo una cosa, no es la aerodinámica, no es el motor, no son los neumáticos. Es tan competitivo, que necesitas ser bueno en todas partes y hacer que las cosas funcionen bien en conjunto".

"Todo el mundo lo sabe y está centrado en ello. Y los que no estén contentos con eso, que se vayan".