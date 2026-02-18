Satisfacción en Alpine tras un buen miércoles con Colapinto y Gasly en Bahréin

El equipo Alpine parece haber retomado este miércoles donde se había quedado el viernes en las pruebas de pretemporada en el Circuito Internacional de Bahréin.

La escudería de Enstone sufrió con algunos problemas que limitaron su kilometraje, en particular el primer día de la semana pasada, pero logró cerrar de buena manera con 144 vueltas de la mano de Franco Colapinto el viernes pasado.

Hoy, al ponerse en marcha la segunda y última semana de ensayos de pretemporada en la pista de Sakhir, Alpine dio un total de 121 vueltas entre el argentino y su compañero de equipo, Pierre Gasly, el equivalente a 655 kilómetros.

Gasly había terminado la sesión matutina con 61 giros y un mejor tiempo de 1m35s898 en la quinta posición, antes de caer al 14° cuando se completó toda la jornada. Colapinto, en tanto, fue noveno con 1m35s254 al cabo de 60 vueltas.

"Hemos tenido un comienzo razonable de la segunda semana de pruebas de pretemporada aquí en Bahréin, con 121 vueltas completadas repartidas casi de manera uniforme entre Pierre por la mañana y Franco por la tarde", comenzó Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, al analizar la jornada.

"La semana pasada fue un enorme proceso de aprendizaje en el que tuvimos algunos desafíos que superar mientras seguimos aprendiendo más sobre el A526 y cómo obtener el mejor rendimiento del conjunto completo".

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Nuestra semana en Barcelona en enero, y nuestra primera semana aquí, estuvieron muy orientadas a comprender diversos sistemas nuevos y a acostumbrarnos a nuevas formas de trabajar. Esta semana, en cambio, se centra en llevar el auto en una dirección de puesta a punto y dar a los pilotos más oportunidades de tener buenas sensaciones con el auto en diversas condiciones de rendimiento antes de competir".

"Tenemos mucho trabajo duro por delante, con Franco en el auto todo el día de mañana y Pierre tomando el relevo el viernes para el último día de rodaje antes de que la atención pase rápidamente a la acción competitiva en Melbourne".

En una jornada en la que Colapinto no emitió declaraciones, Gasly compartió sus vivencias de la sesión matutina al volante del A526 de Alpine.

"Después de unos días para reflexionar tras una primera semana de pruebas de pretemporada muy intensa, fue bueno volver al auto esta mañana para aplicar algunas de las cosas que aprendimos".

"Cada vez que ponemos el auto en pista realmente aprendemos más y más, tanto del propio auto como de mí mismo en cuanto a encontrar algunos nuevos trucos para sacar el máximo provecho de estos nuevos autos y de las nuevas regulaciones".

"Pilotar la sesión matutina es ciertamente bastante complicado, especialmente porque las temperaturas son muy altas y el agarre tiende a ser bastante bajo. Me gusta el desafío y tengo muchas ganas de volver al auto el viernes para la última oportunidad de aprender todo lo que podamos antes de que comience la competencia real en Melbourne dentro de unas semanas".