Fórmula 1 GP de México

Alpine: "Colapinto sigue en la pelea para el domingo en México"

Steve Nielsen confía en las posibilidades del argentino desde el 12° puesto en la parrilla y explicó las dificultades que lo condicionaron en clasificación del Gran Premio de México.

Federico Faturos

Editado: 1 nov 2026, 0:09

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

Alpine mantiene la confianza en que Franco Colapinto podrá luchar por los puntos en el Gran Premio de México pese a quedar eliminado en la Q2. El argentino partirá desde la 12ª posición y Steve Nielsen considera que el largo recorrido hasta la primera curva puede ofrecerle una oportunidad para avanzar desde la largada.

El director deportivo de la escudería explicó que Colapinto tuvo mayores dificultades que Pierre Gasly durante el fin de semana, especialmente en las frenadas y en la parte final de la vuelta. Sin embargo, destacó que su posición de salida lo mantiene cerca de los puestos que otorgan puntos.

"La Q2 estuvo muy ajustada y Franco ha estado un poco por detrás de Pierre en la mayoría de las tandas de este fin de semana, con mayores limitaciones en las frenadas, y perdió algo de tiempo en el último sector debido al sobrecalentamiento de los neumáticos traseros y la consiguiente falta de agarre", señaló Nielsen.

El diagnóstico coincide con lo expresado por Colapinto después de la clasificación, cuando identificó la falta de confianza en el último sector como uno de los factores que le impidieron avanzar a la Q3.

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El argentino registró 1m18s517 en la Q1 y comenzó la segunda fase con una vuelta de 1m18s269. En su intento definitivo mejoró hasta 1m17s640, pero no consiguió acompañar a Gasly entre los diez mejores.

"De todos modos, sigue estando en la pelea para mañana, largando desde la 12ª posición, especialmente con la larga recta hasta la curva 1, donde estoy seguro de que tendrá muchas ganas de presionar a los pilotos que tiene por delante", afirmó Nielsen.

Colapinto buscará aprovechar esa oportunidad después de dos abandonos consecutivos en Singapur y Estados Unidos. En México, además, comenzó su actividad en la FP2 del viernes, tras ceder su monoplaza a Gabriele Minì en el primer entrenamiento.

La preparación de los neumáticos complicó a Alpine

Nielsen consideró que el resultado de la clasificación representó el nivel actual del equipo, aunque reconoció que Alpine debió recuperarse de una tercera práctica que había generado preocupación.

"El resultado de hoy probablemente sea un reflejo justo de nuestro nivel actual de competitividad. Después de una jornada positiva ayer, tuvimos algunas preocupaciones tras la tercera práctica libre, ya que ambos pilotos tuvieron más dificultades de las que nos hubiera gustado, especialmente con la preparación de los neumáticos", explicó.

La escudería consiguió mejorar sus sensaciones antes de la clasificación y avanzar con ambos pilotos a la Q2. En el caso de Gasly, el paso por la primera fase también permitió conservar neumáticos para el domingo.

"Logramos revertir la situación para la clasificación, donde ambos pilotos hicieron un buen trabajo en la Q1 para avanzar, con Pierre ahorrando un juego de neumáticos blandos nuevos pensando en la carrera de mañana", destacó.

El francés terminó décimo, detrás de los dos Racing Bulls, en una clasificación en la que también perdió tiempo en el cierre de su último intento.

"Pierre terminó décimo después de una buena primera vuelta en la Q3, y los primeros dos sectores de su última vuelta fueron sólidos antes de un último sector más desprolijo, que lo dejó a apenas una décima aproximadamente de los Racing Bulls", detalló Nielsen.

Con Gasly dentro del top 10 y Colapinto a las puertas de la zona de puntos, Alpine apunta a transformar sus posiciones de salida en un resultado conjunto que le permita responder a su rival en el campeonato de constructores.

"Está ansioso por tener una buena largada mañana e intentará ganar algunas posiciones, mientras buscamos que ambos coches sumen puntos en la misma carrera", concluyó.

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