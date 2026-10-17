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Alpine completa más pruebas con Gabriele Mini en Paul Ricard

Después de las anteriores salidas en Silverstone y Portimao, el piloto siciliano volvió al volante de un monoplaza de Fórmula 1 de Alpine para una nueva sesión del programa TPC, esta vez en Paul Ricard.

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 17 oct 2026, 15:14

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Continúa trabajo de Gabriele Mini con Alpine, que sigue invirtiendo en el piloto italiano a través de un intenso programa de test TPC con un monoplaza del ciclo técnico anterior. El viernes, el italiano salió a pista en Paul Ricard, en Francia, sumando más kilómetros y experiencia a su bagaje.

Después de haber rodado en Silverstone hace algunos meses, acumulando más de seiscientos kilómetros al volante de un Fórmula 1, el joven piloto de la Alpine Academy había vuelto a pista también en septiembre en Portimao para otra sesión del programa TPC.

El programa continuó con una nueva jornada de pruebas en Paul Ricard, un trazado que con el paso de los años se ha consolidado como uno de los puntos de referencia para los test gracias a las numerosas configuraciones disponibles, que permiten variar el layout, y a unas condiciones meteorológicas favorables por su clima templado al no estar lejos del mar.

Para los equipos, los test TPC representan una oportunidad para permitir que los jóvenes pilotos o quienes trabajan en el simulador acumulen experiencia al volante de monoplazas mucho más competitivos que los de las categorías de formación, para luego poder trasladar ese feedback a la realidad virtual.

Alpine, de hecho, siempre ha sido una de las más activas en este aspecto. A lo largo de los años, el equipo francés organizó varios test dedicados a los pilotos de su Academy y, más recientemente, ofreció oportunidades en pista también a otros prospectos, entre ellos Ugo Ugochukwu, que en los últimos meses tuvo la posibilidad de probar un Fórmula 1 en Monza pese a no formar parte del semillero de Alpine.

A dos citas del final de la temporada, las de Lusail y Abu Dhabi, Mini ocupa el cuarto puesto en el campeonato de Fórmula 1, a unos cuarenta puntos del líder Rafael Camara, que el próximo año debutará en Fórmula 1 con Haas. En el balance del italiano pesaron sobre todo los últimos fines de semana complicados, entre el doble cero de Monza y el de la Sprint de Madrid, resultados que frenaron su remontada en la clasificación.

Mini también es especialmente valorado fuera de la Fórmula 2, con varios admiradores en Fórmula E, donde tuvo en más de una ocasión la posibilidad de probar un Gen3 con Nissan, pero, por el momento, el objetivo del piloto italiano sigue siendo la categoría reina.

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