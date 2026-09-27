Nuevo comunicado de Alpine por el abuso en línea tras el choque de Colapinto en Bakú

Alpine insistió en un nuevo comunicado en la lucha por erradicar el abuso en línea tras el accidente múltiple que inició Franco Colapinto el sábado en el Gran Premio de Azerbaiyán y la continuidad que tuvo en término de comentarios en las redes sociales.

El comunicado completo de Alpine:

"Como equipo, sentimos que es necesario volver a alzar la voz contra el odio y los abusos en internet tras el Gran Premio de Azerbaiyán. No solo dirigidos contra uno de nuestros propios pilotos, sino también contra miembros de la comunidad de la Fórmula 1, incluidos los medios de comunicación, y contra nuestros rivales en la pista, a quienes respetamos, admiramos y disfrutamos enfrentando en la máxima categoría del automovilismo.

Los errores ocurren cuando se compite al límite y, independientemente del resultado o del desenlace, nadie debería ser objeto de comentarios de odio o abusivos.

Condenar los abusos en las redes sociales no está dirigido contra ninguna base de aficionados en particular ni contra los seguidores de un equipo o piloto. Se trata de algo universal que debe ser señalado y reconocido por todos los aficionados al deporte.

Como hemos dicho en ocasiones anteriores, condenamos enérgicamente las reacciones de algunos aficionados en internet y nos solidarizamos con la Fórmula 1, la FIA y los demás equipos en el objetivo de erradicar estos comportamientos. Se ha convertido en algo habitual en las últimas carreras y no puede ser tolerado.

Sabemos que, como participantes y parte interesada del deporte, del que nos sentimos orgullosos, tenemos la responsabilidad de alzar la voz y también de ayudar a encontrar una solución.

Seguiremos trabajando estrechamente con el promotor y el titular de los derechos del campeonato, así como con el organismo rector, para debatir formas de combatir los abusos en internet y fomentar una rivalidad deportiva sana, por la que la Fórmula 1 es reconocida y que la hace tan especial".