Fórmula 1 Test postemporada de Abu Dhabi

Alpine está "cumpliendo todos los objetivos" con el coche de F1 2026

Pierre Gasly se muestra entusiasmado con lo visto hasta ahora en Alpine de cara a la temporada 2026 de Fórmula 1.

Federico Faturos Stuart Codling
Editado:
Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Alpine acaba de cerrar su año más difícil en la F1 tras finalizar último en el campeonato de constructores, con apenas un tercio de los puntos sumados por su rival más cercano en la tabla.

La escudería de Enstone vivió un 2025 especialmente complicado debido a la decisión de centrar muy temprano en la temporada todos sus esfuerzos en el monoplaza de 2026, con el objetivo de aprovechar el gran cambio reglamentario que llegará a la máxima categoría tanto en chasis como en motores.

Esto dejó a Alpine con el coche más lento de la parrilla y provocó que tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly debieran luchar prácticamente en soledad en las últimas posiciones en carrera, tal como ocurrió en la ronda final del año disputada en Abu Dhabi.

Sin embargo, todo ese sacrificio parece estar dando frutos en la fábrica de la escudería, donde Alpine está terminando de armar el monoplaza que pondrá en pista por primera vez en los primeros días de enero, antes de los ensayos de pretemporada que tendrán lugar a finales de mes.

"Habrá mucho trabajo por hacer durante el invierno. Ya hemos empezado a trabajar para el próximo año. Por mi parte, soy muy optimista con el coche que estamos construyendo. A nivel de chasis y de motor, creo que todo se ve bien. Estamos cumpliendo todos nuestros objetivos. Estoy muy ilusionado con 2026", dijo Gasly ante los medios, entre ellos Motorsport.com, al finalizar la temporada.

Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Kym Illman / Getty Images

Gasly valoró la manera en que Alpine siguió compitiendo durante 2025 pese a la evidente falta de competitividad del A525.

"Mirándolo en retrospectiva, estoy muy contento y muy orgulloso de cómo el equipo logró gestionar una temporada así, porque cuando no tienes un coche competitivo es muy difícil y resulta fácil rendirse. Aun así, pese a los duros resultados, todo el mundo se mantuvo firme y dio lo mejor de sí. Sigo muy orgulloso de todos los chicos y de todas las personas que trabajan en el equipo. Tengo muchas ganas de empezar la próxima temporada", comentó el francés.

Gasly, que completó su peor temporada en la F1 en términos de resultados al terminar 18° en el campeonato de pilotos, señaló qué es lo que más destaca del año y los aprendizajes que Alpine aún puede extraer de cara a 2026.

"Una vez que bajas el visor, solo piensas en el rendimiento y en exprimir todo lo posible del coche. Estoy seguro de que habrá cosas que revisar y analizar, pero no durante demasiado tiempo".

"El año que viene será muy diferente. Creo que nos quedaremos con el recuerdo de las 10 Q3 y de los 22 puntos que logramos sumar con ese coche. Aun así, haremos una revisión general de toda la temporada y de lo que podríamos haber hecho mejor, porque todavía hay muchas cosas que podríamos haber hecho mejor, incluso por nuestra parte. A partir de ahí, seguiremos adelante", concluyó.

