Por qué la ofensiva de Alpine contra el resultado de Mónaco podría traer consecuencias inesperadas

Pierre Gasly jura que no hizo nada malo para merecer las dos sanciones en Mónaco que en última instancia le costaron un podio, y que esa es una muy buena razón no solo para estar enojado y frustrado, sino también para presionar junto con su equipo para que se cambie el resultado de la carrera. Sin embargo, si la investigación de Alpine ofrece un resultado satisfactorio, podría destapar toda una caja de Pandora.

Gasly no fue el único piloto sancionado por algo que cree que no hizo. La fiesta de sanciones en Mónaco también atrapó a uno de los principales aspirantes al campeonato, lo que significa que las implicaciones fueron mucho más allá de que Gasly perdiera lo que podría haber sido su sexto podio de F1 en su carrera.

La audiencia del jueves, programada para la 1pm CET (5am en México; 8am en Argentina) con los comisarios de Mónaco presentes junto a representantes de Alpine, puede añadir más leña al fuego al drama en torno a las sanciones del último domingo.

Todavía hay muchas incógnitas sobre lo que realmente ocurrió. Pero la enorme cantidad de sanciones por exceso de velocidad es un fuerte indicio de que la probabilidad de que algo estuviera mal en el sistema de medición es mucho mayor que la de que cinco pilotos olvidaran de repente cuándo pulsar el botón correcto.

El propio Gasly se mostró inflexible en una emotiva entrevista posterior a la carrera en que no solo sabía con certeza que no había superado el límite de velocidad, sino que había tomado precauciones adicionales pulsando el botón del limitador antes de lo necesario al entrar en el pitlane. Otros pilotos que recibieron la misma sanción fueron igual de claros al afirmar que no habían ido demasiado rápido.

El principal culpable parece ser el propio pitlane o, más concretamente, el sistema de cronometraje utilizado para controlar los límites de velocidad en el pitlane.

Simplemente colocar unas cuantas pistolas de radar junto a la carretera no serviría, ya que habría un importante potencial de explotación. Si no quieres que te agarren excediendo la velocidad en la autopista pero sabes dónde están las cámaras (se dice que hay algunas aplicaciones ingeniosas para eso, al menos en Alemania), solo necesitas reducir la velocidad al acercarte a ellas. El sistema utilizado en la F1 está diseñado para evitar eso. Básicamente mide el tiempo empleado entre puntos de control en el pitlane y señala a cualquiera que cubra la distancia más rápido de lo que sería posible manteniéndose por debajo del límite de velocidad.

Vale la pena señalar que toda la infraestructura de cronometraje, incluido el sistema de cronometraje del pitlane, es proporcionada por Formula One Management, lo que añade otra capa de complejidad a la identificación de la causa raíz del problema. En general es un sistema eficiente y sólido. Pero parece que Mónaco puede haber expuesto una de sus debilidades debido a las características únicas del pitlane.

Tras la reanudación en las últimas vueltas, Gasly ascendió al cuarto puesto, mientras George Russell todavía no había cumplido su sanción. Photo by: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

La explicación más probable para el gran número de infracciones por exceso de velocidad es que los pilotos estaban acortando su recorrido por el pitlane. Sigue sin estar claro exactamente dónde se activó el sistema, pero es probable que fuera o bien en la entrada al pit, donde los pilotos giran a la derecha cruzando la línea blanca y luego inmediatamente a la izquierda, y muchos recortan la pequeña zona frente al garaje de la FIA, o bien en la salida del pit, donde los pilotos cruzan las líneas blancas poco después de los garajes de Cadillac.

Curiosamente, parece que el personal de Alpine no está totalmente seguro de dónde exactamente se consideró que Gasly había superado el límite. Pero los representantes del equipo insisten en que la configuración del limitador de velocidad en ambos coches era conservadora, restringiendo a los pilotos a no más de 59.5kph, medio kilómetro por hora por debajo del límite permitido.

"Para ser honestos, no entendemos por qué nos dieron esas (penalizaciones)", dijo el jefe de Alpine, Steve Nielsen, después de la carrera. "No entendemos por qué muchos equipos recibieron esas. Creo que seis infracciones, tres de nuestro equipo, una de Ferrari [Lewis Hamilton], una de McLaren [Oscar Piastri], una de Mercedes [George Russell], es muy, muy inusual. Ese es el tipo de cifra que esperarías ver a lo largo de una temporada, y hoy las vimos todas en una sola carrera.

"Así que hemos pedido a la FIA un proceso llamado Derecho de Revisión. No es una protesta ni una apelación, es diferente. Nos permite recopilar todos nuestros datos y pruebas, y nos permite sentarnos con la FIA y entender plenamente cómo llegaron a la conclusión de que transgredimos el límite de velocidad del pitlane. Porque no creemos que lo hiciéramos. Pero estamos abiertos a que nos muestren si lo hicimos, así que realmente es una conversación abierta con la FIA sobre qué podríamos haber hecho de manera diferente. O quizá qué podrían haber hecho ellos de manera diferente."

Esa es una elección de palabras interesante, ya que Nielsen señala que quiere que la FIA demuestre por qué los comisarios impusieron la sanción.

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Los comisarios, por supuesto, se basan en los datos generados por el sistema, y cualquier activación del mismo da lugar a una respuesta bastante directa. Solo después de múltiples infracciones se empezaría a cuestionar si podría haber un problema más amplio, pero eso es casi imposible de determinar durante la propia carrera. En esa situación, los comisarios tuvieron pocas opciones aparte de seguir sancionando a los pilotos señalados por el sistema.

El problema es que el reglamento establece que se "impondrá un límite de velocidad en el pitlane", pero no especifica que los pilotos deban completar la distancia entre puntos de control en una determinada cantidad de tiempo.

Desde la perspectiva de los equipos, por lo tanto, puede que no se infringieran las reglas, ya que los coches en realidad nunca superaron los 60kph. Al mismo tiempo, no hay una definición detallada en el reglamento de lo que constituye "exceso de velocidad". Hay similitudes con los sistemas de control de velocidad media utilizados en algunas autopistas, pero la comparación solo llega hasta cierto punto porque no hay una manera práctica de acortar tu recorrido en una vía pública.

Puede que el debate ni siquiera llegue al punto de discutir qué representa realmente el límite de velocidad, porque Alpine se enfrenta primero a un obstáculo aún mayor: demostrar la existencia de pruebas nuevas significativas y pertinentes.

Los datos de telemetría o GPS podrían respaldar potencialmente su caso. El equipo insiste en que Gasly nunca superó el límite de 60kph en ningún momento, y demostrarlo mediante los datos del coche probablemente no será difícil. Pero la petición aún podría ser desestimada con el argumento de que esa información estaba disponible durante la carrera, aunque no directamente para los comisarios.

Ese sigue siendo el desenlace más probable de la audiencia del jueves. Y quizá también el menos perjudicial.

Porque si los comisarios aceptan que Alpine tiene un caso válido y luego fallan a su favor, surge un conjunto completamente nuevo de preguntas, sobre todo qué debería pasar con todas las demás sanciones.

George Russell tuvo una difícil tarde de domingo en Mónaco. Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

George Russell no solo recibió una sanción por exceso de velocidad, sino también otra por no cumplirla correctamente, lo que le costó una cantidad significativa de puntos. En su caso, simplemente restituir el tiempo de carrera no bastaría para restaurar el resultado "original".

También parece haber desacuerdo sobre si se informó a los equipos de posibles problemas con la configuración del limitador del pit. La FIA cree que sí fueron informados, mientras que Alpine en particular parece pensar lo contrario. La insistencia repetida de Nielsen en que "no entendemos" sugiere con fuerza la postura del equipo.

No hubo mención de ninguna advertencia de ese tipo en los documentos de la FIA, y sigue sin estar claro exactamente qué fue diferente en comparación con carreras anteriores de Mónaco, dado que es la primera vez que surge el problema.

El precedente más cercano se remonta al Gran Premio de Singapur de 2009, cuando Sebastian Vettel recibió una sanción de drive-through por exceso de velocidad en el pitlane. Más tarde explicó que en realidad no había superado el límite, sino que había acortado su recorrido en la entrada al pit, y pidió cambios en el sistema en aquel momento.

Un punto importante es que los comisarios no son empleados ni de la FIA ni de la Fórmula 1. Operan como un organismo independiente, lo que significa que sería incorrecto en principio asumir que su objetivo es evitar crear más dificultades para la FIA o la Fórmula 1.

Su función es evaluar las pruebas presentadas. Así que la posibilidad de que acepten el caso de Alpine no es cero. No les corresponde preocuparse por si el sistema no funcionó como estaba previsto en Mónaco.

Desde el noveno cajón de salida, Gasly adelantó a Norris en la vuelta inicial en Mónaco. Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Los veredictos de los comisarios incluyen de forma rutinaria la declaración estándar: "Las decisiones de los Comisarios se toman independientemente de la FIA y se basan únicamente en el reglamento pertinente, las directrices y las pruebas presentadas."

Tampoco es totalmente inédito que los comisarios critiquen a la FIA, las instalaciones del circuito o los sistemas utilizados para hacer cumplir el reglamento.

Tras el Gran Premio de Estados Unidos de 2023, los comisarios describieron los mecanismos utilizados para controlar los límites de pista como "completamente insatisfactorios" porque las cámaras de CCTV no proporcionaban una vista lo suficientemente clara para determinar si se habían producido infracciones.

En esa ocasión, Haas intentó ganar posiciones para Nico Hulkenberg mediante el mismo proceso de Derecho de Revisión, argumentando que otros pilotos habían excedido repetidamente los límites de pista y deberían haber sido sancionados. Pero las imágenes onboard que presentó fueron descartadas por no ser nuevas, a pesar de ser consideradas "significativas", porque habían estado disponibles durante la carrera.

Un posible argumento en Mónaco es que no se proporcionaron a los comisarios las herramientas adecuadas para hacer cumplir el reglamento. El sistema está pensado para suministrar información precisa sobre si deben aplicarse sanciones. En este caso, Alpine puede argumentar que simplemente no era apto para su propósito, y los comisarios pueden acabar estando de acuerdo.

Si los comisarios del Gran Premio de Mónaco eran conscientes de posibles problemas con el sistema al señalar a pilotos por exceso de velocidad pese a no haber superado realmente el límite es una cuestión interesante por derecho propio.

Potencialmente, muchos de los detalles quedarán más claros después de la audiencia del jueves, aunque el resultado de la carrera en sí todavía parece poco probable que cambie, al igual que no cambió en el caso de Haas en 2023.

Un posible resultado es que la FIA, junto con FOM, tenga que reconsiderar cómo se controlan los límites de velocidad en el pitlane, especialmente en circuitos únicos como Mónaco. Eso, sin embargo, es poco probable que le devuelva a Gasly su podio, o que acerque a George Russell a Kimi Antonelli en la clasificación del campeonato.

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images