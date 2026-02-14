Alpine desafía a los rivales de la F1 a protestar por el motor Mercedes y lanza un aviso

La primera batalla de la temporada 2026 entre los equipos de la F1 está sucediendo fuera de la pista, mucho antes de que el semáforo se apague el próximo domingo 8 de marzo para marcar la salida del Gran Premio de Australia.

Durante la primera semana de pruebas en Bahréin, gran parte de la atención giró en torno al motor Mercedes, que cumple con la relación de compresión reglamentaria de 16:1 durante las pruebas estáticas a temperatura ambiente, pero puede alcanzar una relación más alta cuando está en funcionamiento en pista, lo que se traduce en mayor potencia.

Se trata de algo que los otros fabricantes de motores están buscando cambiar a través de un ajuste a los controles de la relación de compresión antes del comienzo de la temporada, lo que ha llevado a una lucha política y de declaraciones en los últimos días en el paddock de la Fórmula 1.

Alpine dejó de fabricar sus propias unidades de potencia a través de Renault y, a partir de este año, es una escudería cliente de Mercedes. Steve Nielsen, su director deportivo, fue muy claro ante los medios en Bahréin, entre ellos Motorsport.com, cuando fue consultado sobre el tema.

"Es bastante claro. Otras personas están intentando decir, oh no, debería ser una ventana entre la temperatura ambiente y 130 (grados), pero eso no lo dice (el reglamento). Dice muy claramente temperatura ambiente", señaló.

"La política en la F1 es algo nuevo pero en realidad no tanto. Es un gran cambio reglamentario. Algunos han ido por un camino, otros equipos han ido por otro. Mi opinión personal es que no me preocupa porque creo que el reglamento es cristalino en cuanto a cuándo se mide la relación de compresión".

"Algunas otras personas están intentando introducir parámetros distintos a eso. Eso es por razones que solo ellos conocen, pero no, tenemos plena confianza en Mercedes. Han construido una unidad de potencia de buena fe con un conjunto de reglas muy claro y estamos contentos con ello. Confiamos en que el organismo rector haga lo correcto".

Nielsen a sus rivales: "Que se jueguen algo y hagan algo al respecto"

Steve Nielsen, Director Alpine F1 Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Se entiende que se están llevando a cabo encuentros tras bambalinas y habrá una reunión oficial la semana entrante para encontrar algún tipo de compromiso para cuando la F1 inicie su temporada 2026 el fin de semana del 8 de marzo en Australia, ya que la intención es que no escale a una discusión legal a través de una protesta a los resultados de la carrera.

Nielsen, sin embargo, invitó a sus rivales de la parrilla que están en desacuerdo con la situación a que realicen una protesta si se sienten tan seguros de que pueden ganarla.

"Bueno, supongo que tienen derecho a protestar, imagino. Pero si realmente lo sienten tan fuertemente, entonces que se jueguen algo y hagan algo al respecto", disparó.

Pese a ese desafío, el británico se mostró deseoso de que el asunto no opaque el arranque del campeonato y el cambio reglamentario que entrará en vigor oficialmente en Australia tras las pruebas de pretemporada.

"No sé si la FIA expresará una postura sobre esto antes de Melbourne. En cierto modo espero que lo haga porque espero que la historia en Melbourne no sea sobre relaciones de compresión".

"Tenemos coches nuevos y preciosos. Sería estupendo que la historia fuera sobre eso y no sobre las relaciones de compresión. Pero para los que son mayores como yo, recordarán la historia del doble difusor en Melbourne con el coche de Brawn. Este tipo de historias aparecen de vez en cuando, especialmente con grandes cambios reglamentarios".

Consecuencias mayores si se cambian las reglas

El motorhome de la FIA en el paddock Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Se podría argumentar que Alpine tiene un interés particular en defender una posible ventaja del motor Mercedes y estar en contra de cualquier cambio que la elimine. De todos modos, Nielsen advirtió que el tema va más allá, ya que un ajuste a las normas puede llevar a consecuencias mayores en el futuro.

"Creo que lo más fundamental es, y no tanto sobre el asunto actual, lo más fundamental para mí es la forma en que estamos abordando esto. Si decimos que un conjunto de reglamentos muy claramente establecidos, redactados, puede ser cuestionado de esta manera, entonces ¿qué más queda fuera de límites? Entonces todo queda sujeto a discusión. Si a cierto grupo de equipos no le gusta algo que está muy claramente escrito, si de repente puedes tener un grupo de presión y cambiarlo, entonces entras en un mundo completamente distinto".

"La gente invierte una enorme cantidad de tiempo y dinero, y particularmente dinero, en esto, de buena fe, y si de repente vamos hacia un mundo en el que todo puede ser cuestionado, aun cuando esté claramente escrito, por cualquier motivo que no sea de seguridad, entonces creo que es un mundo totalmente nuevo en el que no hemos estado antes".

"Así que creo que la discusión sobre la relación de compresión es una cosa, pero creo que está muy claro. Podrías decir que soy parcial porque tenemos un motor Mercedes en nuestro coche, pero sinceramente eso es lo que creo. Pero creo que la cuestión más fundamental es: ¿realmente queremos un deporte en el que lo que está claramente escrito pueda simplemente ser cuestionado porque a algunos se les antoja hacerlo? Creo que eso es algo que debe responder la FIA", concluyó.

Las normas indican que para lograr un cambio en este tema en un reglamento ya establecido, se requiere una supermayoría en el Comité Asesor de Unidades de Potencia, lo que significa que cuatro de los cinco fabricantes de motores, además de la FIA y la FOM, deben estar de acuerdo.