Fórmula 1 GP de Estados Unidos
Alpine estrenará nueva decoración en el coche de Colapinto para la gira en América
El principal patrocinador de Franco Colapinto exhibió un video mostrando la decoración que llevarán los dos coches del equipo francés iniciando en Estados Unidos.
Luis Ramírez
Publicado: 22 oct 2026, 16:45
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Franco Colapinto, Alpine
Foto de: David Buono - Icon Sportswire - Getty Images
El equipo Alpine llega a una serie de citas importantes en el calendario con el arranque de la gira en América, incluyendo las visitas a Latinoamérica y, por ello, la escudería francesa estrena decoración para las próximas carreras en los coches de Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly.
A través de un video en redes sociales se presentó una decoración donde destaca el color amarillo de uno de los patrocinadores más importantes del equipo, Mercado Libre, que ahora toma un papel más preponderante en el cubre motor del monoplaza.
“Si ves una ráfaga amarilla a toda velocidad, ya sabés quién está llegando Siempre junto a @alpinef1team y @francolapinto”, se podía leer en la cuenta de Mercado Libre en Instagram.
La decoración, que ya se usó en el 2025, estará presente desde la carrera de este fin de semana en el Circuito de Las Américas, sede del Gran Premio de los Estados Unidos, así como en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Gran Premio de la Ciudad de México, y en Interlagos en Brasil, casa del Gran Premio de Sao Paulo y que es la competencia más cercana al territorio argentino.
La competencia sudamericana se ha vuelto una fiesta para Colapinto dado que, por ahora, Argentina no tiene una fecha en la Fórmula 1, una situación que se espera cambiar en las próximas temporadas con las remodelaciones que se están realizando en el circuito de Buenos Aires que tendrá MotoGP en el 2027.
La nueva decoración ha generado comentarios positivos entre los fanáticos en respuesta a las redes sociales de Mercado Libre.
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“El unico alerón que cuando cambia de color se pone mas bravo. Vamosss!”, escribió un usuario en Instagram mientras que ya la mayoría mostraba un apoyo a Colapinto en carreras donde espera brillar para darle satisfacciones a su afición, pero sobre todo para seguir en la lucha por ingresar al top 10 final del campeonato de pilotos.
Colapinto se ubica en el puesto 12 del campeonato con 27 puntos y está a 11 unidades de Arvid Lindblad de Racing Bulls. El top 10 lo cierra Pierre Gasly con 41 puntos.
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