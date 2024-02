Los cambios internos de Alpine F1 para superar su déficit de motor

El fabricante francés tomó la decisión en noviembre de 2022 de seguir adelante con una agresiva renovación de su coche de F1 para la temporada 2024.

El A524, fuertemente modificado, se presentó el miércoles en un evento en la fábrica del equipo en Enstone, y el director técnico, Matt Harman, sugirió que el único componente que se mantiene de su coche de 2023 es el volante.

Pero algo en lo que el equipo no ha podido trabajar directamente es en su motor, donde es consciente de que tiene menos potencia que sus rivales. El año pasado, fuentes internas sugirieron que el déficit podría ser de hasta 30 CV.

A pesar de que la FIA investigó si había motivos para permitir a Alpine igualar su rendimiento al de sus competidores, finalmente se decidió que no era necesario tomar medidas.

El propio equipo Alpine ha declarado que no quiere perder el tiempo preocupándose por la situación, ya que sabe que la cuestión sólo puede solucionarse ahora para 2026.

Pero eso no ha impedido que el equipo se centre en mejorar las áreas que interactúan con el motor, lo que debería ayudar a obtener dividendos en la pista este año.

Detalle del Alpine A524 Foto de: Jon Noble

Un ejemplo es la instalación del motor, en la que el equipo se ha empleado a fondo para encontrar mejoras marginales.

"Sabemos que la unidad de potencia está homologada en líneas generales, pero eso no significa que sea totalmente inalterable", dijo Harman.

"Hay un número razonable de cosas que podemos hacer para asegurarnos de que instalamos bien la unidad de potencia en el coche. Es muy, muy importante que lo hagamos".

"Hacemos muchos cálculos sobre cómo mantenemos todo el trabajo que hace el motor. Por ejemplo, hemos integrado el tubo de escape que sale a la suspensión alrededor de la transmisión para reducir la caída de presión".

"Así nos aseguramos de que todo el trabajo realizado por la unidad de potencia llegue al cigüeñal y, por tanto, a las ruedas traseras".

"También hemos movido la unidad ERS, el paquete de baterías, hacia atrás, para ayudarnos con la distribución del peso del coche. Hemos desplazado un peso bastante razonable en el coche".

Harman dijo que el equipo también había trabajado duro para reducir el peso de los componentes de la transmisión, con vistas a que ayude a ofrecer más rendimiento.

"Hemos eliminado una cantidad considerable de masa de la transmisión, lo que ha requerido bastante validación", dijo.

Alpine A524 Foto de: Alpine

"Eso se ha validado en línea con nuestro banco de potencia completo, donde también tenemos el sistema de tren de potencia completo con la unidad de potencia, todos los sistemas de inyección y cada parte del coche. Ese análisis hizo más de 3500 km".

Algunos de los cambios aerodinámicos del Alpine A524 son muy visibles, como las aletas y los sidepods, pero Harman afirma que también se han realizado importantes revisiones en la forma en que fluye el aire en el interior del coche, lo que puede ayudar aún más a extraer el máximo rendimiento del motor.

"Una de las cosas que no se ven es la parte inferior de la carrocería, lo que llamamos la carrocería interna", explicó.

"Esto nos permite controlar todo el flujo de masa a través del coche, desde el principio, cuando entra en el sidepod, hasta la parte trasera. Eso nos permite asegurarnos de que optimizamos el comportamiento de refrigeración del coche".

"El año pasado fuimos un poco más abiertos de lo que nos hubiera gustado. Este año estamos en una posición mucho mejor. Eso reduce la resistencia aerodinámica del coche y nos permite conseguir un tiempo por vuelta óptimo".

"También hemos controlado mucho el comportamiento térmico. Así, por ejemplo, intentamos no enfriar los escapes. Suena muy contradictorio, pero enfriar los escapes les quita energía".

"Y quitar la energía de los escapes significa que no tenemos tanta potencia en el cigüeñal. Así que intentamos utilizar el aire donde lo necesitamos y no donde no lo necesitamos".

Y añadió: "Hemos adoptado un enfoque muy agresivo. Creo que veremos dónde estamos cuando vayamos a los test de Bahréin, pero mejoraremos este coche sin descanso".

"Tenemos muchísimo potencial que extraer, y aún no lo hemos conseguido del todo".

