Alpine ha confirmado oficialmente que Alex Dunne se unirá a su programa junior, mientras el piloto irlandés regresa a la Fórmula 2 para un segundo año.

Se esperaba desde hacía tiempo que Dunne se uniera al equipo Alpine después de que fuera visto probando un auto de F2 con el color rosa del patrocinador del equipo BWT, y en la víspera de la nueva campaña el equipo de Enstone finalmente confirmó la llegada del joven de 20 años.

Dunne continuará la F2 con Rodin Motorsport después de haber terminado quinto en su campaña debut en 2025, y combinará sus compromisos de competencia con un programa de desarrollo como miembro oficial de la Alpine Academy.

"Estoy muy feliz de unirme a la Alpine Academy y dar este próximo paso en mi carrera deportiva", dijo Dunne. "Estoy muy agradecido por la confianza que el equipo tiene en mí para representar al equipo y a la marca en el escenario global en la FIA Fórmula 2, que ha demostrado ser el lugar perfecto para que los jóvenes pilotos progresen hacia roles profesionales en el automovilismo.

"Naturalmente, después de una temporada competitiva en 2025, el objetivo este año es luchar por el Campeonato de Pilotos."

Alex Dunne competed in two rookie FP1 sessions for McLaren in 2025. Photo by: Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images

Tras haber completado dos sesiones de FP1 como novato con McLaren, Dunne se separó del equipo de Woking en octubre después de ver bloqueado su camino hacia la F1, y brevemente cerró un acuerdo con el ex asesor de Red Bull Helmut Marko antes de que este fuera cancelado.

Dunne ahora se une a una nómina que incluye al principal piloto reserva de Alpine, Paul Aron, quien a diferencia de Dunne cuenta con los puntos necesarios de superlicencia para competir en F1, Kush Maini y el también piloto junior Gabriele Mini.

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, agregó: "Nos complace dar la bienvenida a Alex a Alpine como miembro de nuestra Academia. Sus actuaciones en la FIA Fórmula 2 y también sus sesiones de práctica libre en la Fórmula 1 el año pasado fueron impresionantes y es claramente un joven piloto muy talentoso, con velocidad pura y natural.

"Contamos con un grupo talentoso de pilotos en la Fórmula 2 con Gabriele Mini y Kush Maini. Esperamos ver a los tres competir en la FIA Fórmula 2 en 2026, donde el objetivo es muy claro: ganar el Campeonato de Pilotos."