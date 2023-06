Alpine F1 obtiene 200 millones de euros de inversores

El grupo Renault, el paraguas bajo el que está el equipo Alpine, anunció este lunes 26 de junio que había vendido unas acciones, valoradas en 900 millones de dólares (825 M€), a un grupo inversor formado por Otro Capital, RedBird Capital Partners y Maximum Effort Investments.

La cartera de inversión de la empresa estadounidense RedBird incluye la tercera mayor participación en Fenway Sports Group, grupo propietario del equipo de la MLB, el Boston Red Sox, así como uno de los clubes más famosos de la Premier League como es el Liverpool FC. También posee una participación en otros dos equipos de fútbol; AC Milan de Italia y Toulouse de Francia.

Maximum Effort Investments está dirigida por los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney, que también son propietarios del Wrexham FC, y Michael B Jordan se ha unido como coinversor.

El cofundador de Otro Capital, Alec Scheiner, se unirá al Consejo de Administración de Enstone.

En su comunicado, Renault afirma que Alpine "se beneficiará de la experiencia colectiva y el historial del grupo inversor en la industria del deporte en general, incluidos los medios de comunicación, el patrocinio, la venta de entradas, la gestión de derechos comerciales, licencias y las estrategias de merchandising para desbloquear la creación de un nuevo valor incremental y palancas de crecimiento".

"El grupo inversor tiene un sólido historial en cuanto a creación de empresas con socios reconocidos como los Dallas Cowboys, Fenway Sports Group, la NFL, el Toulouse FC y el Wrexham AFC".

"El equipo Alpine F1 también se beneficiará de la experiencia del Investor Group en datos y tecnología, facilitadores clave del marketing y el rendimiento comercial".

Esteban Ocon, Alpine F1 Team celebrates his third position with Pierre Gasly, Alpine F1 Team, Laurent Rossi, Alpine Chief Executive Officer and the team

Photo by: Alpine