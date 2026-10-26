Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Alpine baja la persiana al desarrollo en la F1 2026: "Es el auto que tendremos hasta el final"

El equipo Alpine no tiene previstos más desarrollos hasta el final de la temporada 2026, según reveló Pierre Gasly tras el Gran Premio de Estados Unidos.

Federico Faturos Ronald Vording

Publicado: 26 oct 2026, 15:52

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Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Alpine ya le puso punto final al desarrollo del coche de Franco Colapinto y Pierre Gasly para lo que resta del campeonato 2026 de Fórmula 1.

Así lo afirmó el propio Gasly una vez terminada la carrera del domingo en el Circuito de las Américas, donde finalizó décimo sin poder plantearle pelea al Racing Bulls de Liam Lawson.

"Si yo fuera el director financiero, puedes estar seguro de que llevaría todas las mejoras que pudiera hasta final de año", dijo el francés entre risas a F1 TV, antes de revelar que no espera más actualizaciones en el A526: "Pero sí, creo que estamos prácticamente en el límite de nuestro techo presupuestario. Y desde el punto de vista estratégico, no tenemos nada en preparación. Así que este es el coche que tendremos hasta final de año".

Alpine pasó la mayor parte de la temporada en una cerrada lucha con Racing Bulls por el quinto puesto en el campeonato de constructores, pero en las últimas carreras vio cómo la diferencia se agrandaba con el equipo de Faenza, que ahora tiene 33 unidades sobre la escudería de Enstone.

Franco Colapinto, Alpine, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Photo by: Logan Riely / Getty Images

Gasly admite que la distancia es grande, pero el antecedente de hace dos años, cuando Alpine aprovechó una carrera con lluvia en Interlagos para lograr un doble podio, le da algo de esperanza.

"Quedan cinco carreras. Hay una gran diferencia en el campeonato, pero nada es imposible. Recuerdo que en 2024 tuvimos un año terrible y llegamos a Brasil. Y, de repente, tuvimos a los dos Alpine en segundo y tercer lugar. Así que, por ahora, todavía podemos soñar".

Las dificultades de Gasly en el GP de Estados Unidos

Si bien recibió la bandera a cuadros a ocho segundos de Lawson, Gasly terminó satisfecho con el décimo lugar que obtuvo el domingo en Austin después que su carrera se viera condicionada por un contacto con el Haas de Oliver Bearman al comienzo del gran premio.

"No creo que pudiéramos haber conseguido más de lo que conseguimos hoy, así que en ese sentido creo que podemos estar satisfechos", dijo ante la prensa escrita, donde estuvo Motorsport.com.

"Por otro lado, fue una pena el contacto con Ollie, porque fue un toque pequeño, pero arrancó un pedazo bastante grande de la parte derecha de nuestro piso, tanto de la zona delantera como de la parte central. Así que creo que perdimos cerca de 10 puntos de carga aerodinámica, lo que realmente no nos facilitó la tarde".

"Estoy satisfecho, teniendo en cuenta que terminamos décimos. Me habría gustado ver qué habría sido posible frente a Liam sin esos daños. Nunca lo sabremos".

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