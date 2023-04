Alpine: Gasly y Ocon no están molestos por lo sucedido en Australia

Cargar reproductor de audio

El ex piloto de AlphaTauri iba camino de conseguir la quinta posición. Pero en el tercer arranque en parado de la carrera, tras una bandera roja provocada por una salida de pista de Kevin Magnussen, Gasly quedó en medio de un caos.

Cuando el pelotón entraba en concierto en la curva 1, se bloqueó y corrió sobre la hierba para no golpear la parte trasera de Fernando Alonso, aunque el piloto de Aston Martin fue inminentemente alcanzado por Carlos Sainz.

Gasly se reincorporó a la pista junto a Ocon, pero siguió derrapando hacia el exterior, pinchando el neumático de su compañero de equipo y enviando a ambos coches contra el muro, provocando un doble abandono.

Un angustiado Gasly sólo tuvo una respuesta en la rueda de prensa posterior a la carrera, mientras veía cómo ésta terminaba tras el coche de seguridad.

Dijo: "Estoy tan decepcionado como para decir algo al estar ahora viendo a estos chicos terminar la carrera".

Pero el jefe del equipo, Szafnauer, dice que Gasly, que rápidamente buscó a Ocon para disculparse, pronto hizo las paces con su papel en la maniobra (por la que se libró de una penalización) para sentirse animado por el ritmo del pelotón delantero.

Szafnauer dijo: "Pierre dijo: 'Ojalá no me hubiera salido y luego, cuando volví [a la pista], no pude acelerar'.

"Así que, aunque no estaba contento por haber estado tan cerca de un quinto puesto, estaba más satisfecho por el hecho de haber podido correr de verdad a ese nivel.

"Así que fue casi como si esta carrera hubiera quedado atrás y nuestro ritmo fuera bueno".

Marshals remove the damaged car of Pierre Gasly, Alpine A523, with a truck after the race Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Aunque la no puntuación hace caer a Alpine hasta la sexta posición en la tabla de constructores, tiene planes ambiciosos para superar a todos los equipos y conservar la cuarta plaza, al tiempo que reduce la desventaja de puntos respecto a Red Bull, Ferrari y Mercedes a partir de 2022.

Szafnauer prosigue: "Nos quedan 20 carreras. Vamos a traer las mejoras. Si podemos tener el mismo ritmo y competir entre los cinco primeros coches... este año, si estás compitiendo por la cuarta plaza, estás compitiendo por la segunda. Está así de cerca.

"[Pierre] no estaba enojado. No estaba molesto. Era más positivo porque el ritmo estaba ahí".

Y continuó: "Íbamos a por unos buenos puntos y un merecido quinto puesto para Pierre por méritos y buen ritmo.

"Cuando le dijimos que apretara, intentó seguir el ritmo de Sainz, y pudo hacerlo. No era tan rápido como Sainz, pero no estaba lejos. Luego, al final, le dijimos que empujara para asegurarse de que se mantenía por delante de [Lance Stroll, cuarto de Aston Martin] y eso pudo hacerlo. El ritmo era realmente bueno aquí".