Alpine: la justicia prevaleció en el caso de Fernando Alonso

Alonso recibió originalmente una penalización de 30 segundos después de la carrera, tras una protesta de Haas que afirmaba que el coche del español estaba en condiciones peligrosas después de que condujera durante muchas vueltas con un espejo retrovisor derecho que no estaba correctamente sujetado, y luego terminara la carrera sin visibilidad trasera después de que se soltara y se cayera.

Haas también protestó por el Red Bull de Sergio Pérez, que corrió durante seis vueltas con un endplate dañado que finalmente salió volando.

Las protestas de Haas se debieron a la frustración después de que el equipo perdiera puntos por una serie de tres banderas negras y naranjas para Kevin Magnussen en diferentes carreras, todas ellas debido a daños en el endplate.

Los comisarios rechazaron la protesta de Pérez, pero Alonso fue excluido de su séptimo puesto. Alpine protestó entonces la decisión alegando que la protesta de Haas se presentó tarde.

De hecho, fue tardía porque el director de carrera Niels Wittich había dicho erróneamente a Haas que tenía una hora para presentar la protesta, cuando el límite real era de 30 minutos.

La admisibilidad de la protesta de Alpine se consideró el jueves en una audiencia virtual dirigida por los comisarios originales de Austin.

Originalmente rechazaron la protesta, pero Alpine respondió con una solicitud de derecho de revisión.

Se aceptó, y a última hora de la tarde del jueves se decidió que Alpine tenía un caso sólido, y se anuló la penalización de Alonso y se restablecieron los resultados originales.

Cuando se le preguntó si el equipo había obtenido el resultado que merecía, Szafnauer dijo que había un panorama más amplio.

"Creo que obtuvimos el resultado que la F1 se merecía", dijo a Motorsport.com. "Creo que prevaleció la justicia, aunque tengo mis prejuicios naturales, porque estoy a favor de este equipo y quería verlo séptimo.

"Pero la protesta se presentó fuera de tiempo, y nunca debió ser escuchada. Y ese fue nuestro argumento. Y creo que la FIA lo reconoció y tomó la decisión correcta".

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1, in the team principals Press Conference Photo by: FIA Pool

Szafnauer estuvo de acuerdo en que había algunas zonas grises en todo el proceso: "Sin duda, algunas anomalías. Y creo que al final, cuando nos tomamos nuestro tiempo para analizar todas las reglas y cómo se aplican, se tomó la decisión correcta".

La FIA ha confirmado que su presidente, Mohammed Ben Sulayem, ha impulsado una revisión del uso de las banderas negras y naranjas para obligar a los pilotos con daños a entrar en boxes.

Szafnauer reconoció que había un problema, pero sugirió que la situación de Pérez en Austin estaba más cerca de los problemas que Haas ha experimentado este año.

"Bueno, creo que debería estar mejor definido, para que las decisiones de la FIA sean más consistentes. Y en realidad no lo es, para nosotros.

"Creo que la comparación es más bien con el endplate del alerón delantero a endplate de alerón delantero. A Sergio se le desprendió el endplate del alerón delantero y no se le mostró la bandera negra y naranja y creo que eso ya le pasó anteriormente a Haas.

"Así que hay algunas inconsistencias ahí. Pero lo que tenemos que hacer es aprender de ellas, y en el futuro, empezar a ser más consistentes, para que todo el mundo sepa qué esperar".

Szafnauer restó importancia a cualquier sugerencia de que los coches con daños en los espejos o con falta de espejos deberían recibir la bandera negra y naranja.

"Todas esas cosas tenemos que definirlas. Quiero decir, yo personalmente, he corrido en 55 carreras de ruedas abiertas, y he corrido algunas sin espejos, o un espejo. Y no creo que sea mucho más peligroso.

"A menudo utilizas los espejos para colocar tu coche de forma que el tipo que viene detrás no pueda adelantarte. Y si sólo tienes un espejo para hacerlo, eres un poco más precavido.

"Así que no es necesariamente que un espejo sea mucho más peligroso. Pero lo que quiero decir es que tenemos que definir cuál es ese peligro".