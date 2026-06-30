Alpine empieza a pagar el precio de su progreso en la F1 2026 con menos tiempo de desarrollo

El 21 de junio fue una fecha importante en la temporada 2026 de Fórmula 1, aunque no hubo carrera ese día. El lunes previo al Gran Premio de Austria fue decisivo porque en esa fecha se estableció una clasificación intermedia del campeonato de constructores, y sobre la base de esa clasificación se asignan los hándicaps aerodinámicos para la segunda mitad de la temporada 2026.

Así funciona desde 2021: el sistema de hándicap introducido ese año establece que los equipos mejor ubicados en la clasificación de constructores reciben menos tiempo de desarrollo que los equipos peor posicionados. En concreto, los equipos situados entre el primero y el sexto lugar reciben una reducción, mientras que los equipos desde el octavo puesto en adelante obtienen un incremento. Solo el equipo ubicado en la séptima posición se mantiene en el 100 por ciento.

Esto significa, de acuerdo con la clasificación actual, que Mercedes, líder del campeonato mundial, será el equipo con mayores restricciones para el trabajo de desarrollo durante la segunda mitad de la temporada. Aston Martin, actualmente último en la tabla, será el que más se beneficie.

Quiénes son los más beneficiados

Williams, junto con Aston Martin, es uno de los equipos que experimentó la mayor caída en la clasificación utilizada para el hándicap entre la primera y la segunda mitad del año. Estas escuderías terminaron la temporada 2025 en las posiciones quinta y séptima del campeonato, respectivamente, y ahora ocupan los puestos octavo y décimo, es decir, mucho más atrás.

Sin embargo, eso repercute positivamente en el tiempo de desarrollo disponible. Williams pasa del 90 al 105 por ciento del tiempo de desarrollo, mientras que Aston Martin aumenta del 100 al 115 por ciento. McLaren, como vigente campeón del mundo de constructores, era hasta ahora el equipo con menor tiempo de desarrollo asignado, con un 70 por ciento, pero al caer al tercer puesto ahora podrá incrementarlo hasta el 80 por ciento.

Y como Red Bull ya no es tercero sino cuarto, recibirá un incremento del cinco por ciento en su tiempo de desarrollo para la segunda mitad del año.

Qué equipos tendrán mayores restricciones

El mayor cambio en sentido contrario lo protagoniza Alpine. Tras haber finalizado último en el campeonato el año pasado, el equipo francés ocupa ahora la quinta posición provisional del campeonato y, por lo tanto, deberá reducir considerablemente su trabajo de desarrollo: en lugar del 115 por ciento, durante la segunda mitad del año solo dispondrá del 90 por ciento del tiempo de túnel de viento.

Entre los demás equipos que mejoraron su posición se encuentran Ferrari (del cuarto al segundo puesto), Mercedes (del segundo al primero) y Haas (del octavo al séptimo).

En cambio, la asignación para Audi permanece sin cambios. El fabricante alemán heredó el cupo correspondiente al noveno puesto de Sauber y continúa ocupando esa posición tras la primera mitad de la temporada. Tampoco habrá nuevos valores para Racing Bulls ni para el debutante Cadillac.

La próxima actualización de los hándicaps aerodinámicos se realizará tomando como referencia la clasificación final del campeonato mundial de 2026 (fecha de corte: 31 de diciembre de 2026) para la primera mitad de 2027, y entrará en vigor a partir del 1 de enero.

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Explicación: qué significa concretamente el hándicap aerodinámico

Las reglas del hándicap se aplican en la Fórmula 1 tanto al desarrollo en el túnel de viento como al desarrollo digital mediante computadora, para lo cual los responsables establecieron distintos parámetros.

El 100 por ciento equivale a 320 pruebas en el túnel de viento (denominadas "runs" en inglés). En ese marco, el ventilador puede utilizarse durante 80 horas y un equipo puede permanecer hasta 400 horas en el túnel de viento.

Asimismo, con un 100 por ciento de asignación, un equipo de Fórmula 1 puede realizar 2.000 cálculos con modelos digitales en 3D y, simplificando, utilizar hasta seis millones de horas de cálculo computacional.

A partir de esos valores de referencia del 100 por ciento se calculan los hándicaps individuales de todos los equipos.