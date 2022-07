Alpine encuentra las causas de sus recientes fallas

Cargar reproductor de audio

En el reciente GP de Austria, Fernando Alonso no pudo ni empezar la carrera al sprint del sábado después de que su coche se apagara en la parrilla.

En ese momento, el equipo señaló que en el coche de Alonso se produjo un fallo en la ECU (centralita electrónica), que es un componente de suministro estándar utilizado por todos los equipos.

Sin embargo, tras las investigaciones realizadas esta semana en Enstone, se concluyó que el problema recaía más en el lado del equipo, y por lo tanto no se podía culpar directamente a esa pieza estándar. La ECU, a la que acusaron, directamente no recibía energía.

"En ese momento, pensamos que era un fallo de la ECU", dijo el director del equipo Alpine, Otmar Szafnauer, a Motorsport.com.

"Lo llevamos a la fábrica y pudimos reproducir el problema. Y no era la ECU. Es una caja que alimenta la ECU".

"Así que la ECU estaba bien, pero la caja que alimenta la ECU no estaba bien. Y si no la alimentas, parece que la ECU está muerta. Todo indicaba que la ECU había fallado, pero entonces no sabíamos que la caja de alimentación no funcionaba. Y es una pieza de Alpine ", admitió.

Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Mientras tanto, el problema de la bomba de combustible que provocó el abandono de Esteban Ocon en Silverstone, y que se repitió en el coche del francés tras la bandera a cuadros de la carrera al sprint en el Red Bull Ring, estaba relacionado con la bomba de alta presión SSC que Bosch suministra a todos los equipos.

Alpine ha atribuido ahora el fallo a una solución que el propio equipo tuvo que llevar a cabo a principios de este año después de que varias escuderías sufrieran problemas con la bomba de serie, y específicamente con la conexión eléctrica a la misma.

"El problema de la bomba de combustible es que tuvimos un par de fallos en el banco de potencia a principios de año", explicó Szafnauer.

"Por lo tanto, tratamos de arreglar esos problemas nosotros mismos, ya que la bomba de serie de Bosch no funcionaba en una instalación de un F1, porque es una pieza para coches de carretera".

"Varios equipos tenían ese problema, y nosotros y Ferrari logramos el permiso de la FIA para hacer nuestras propias correcciones. Por lo tanto, seguimos nuestro propio camino para solucionar el problema de Bosch".

"Y nuestra propia solución funcionó bien durante las primeras nueve carreras. No tuvimos problemas en el banco de potencia, ni en la pista. Luego pasó algo, probablemente vimos algunos tipos de cargas diferentes por alguna razón. Y empezaron a fallar".

"Bosch también ha mejorado desde el principio, han hecho cambios para mejorar la conexión eléctrica. Así que algunos de los equipos utilizaron la mejora de Bosch, y dos de los equipos [Ferrari y Alpine] utilizaron su propia mejora".

"Estamos trabajando en un nuevo concepto nuestro para Francia, y al mismo tiempo estudiando lo que Bosch ha hecho recientemente para arreglar su problema inicial".