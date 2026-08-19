Alpine necesitará llevar una mejora "especial" al Gran Premio de Países Bajos para volver a la pelea con Racing Bulls, asegura James Hinchcliffe, analista del campeonato en F1 TV.

La escudería de Enstone se posicionó como la referencia de la zona media al inicio de la temporada 2026, pero en las últimas carreras se vio claramente superada por Racing Bulls, lo que se tradujo en que el equipo de Faenza finalmente la adelantara en el Campeonato de Constructores y se hiciera con la quinta posición tras el Gran Premio de Hungría.

El retroceso de Alpine fue tal que incluso Audi comenzó a tener a sus pilotos regularmente por delante de Pierre Gasly y Franco Colapinto, mientras que Aston Martin también pudo plantarle cara con su mejorado AMR26 en el Hungaroring antes del receso de verano.

Alpine tiene previsto presentar un considerable paquete de mejoras el viernes en Zandvoort para iniciar la segunda mitad de la temporada, pero Hinchcliffe cree que el equipo necesitará obtener un salto de rendimiento significativo para volver a liderar la zona media de la Fórmula 1.

"Todo depende de esta actualización", dijo el canadiense en el podcast F1 Nation antes de la cita en Países Bajos. "La última mejora de cierta importancia que llevaron, creo, fue en Austria. No terminó funcionando como esperaban. Estuve hablando con el ingeniero de Colapinto, Stuart Barlow, sobre cómo no les dio tanto rendimiento como habían previsto".

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Si esta puede ser ese siguiente paso, volverá a ponerlos en la conversación. Hay que recordar que el hecho de que RB haya superado a Alpine en el Campeonato de Constructores en la última carrera se debe al podio de Gasly en Mónaco. Si eliminamos ese resultado atípico, RB ha sido, con diferencia, el equipo más consistente".

"Creo que ambos compañeros de equipo (en RB) han contribuido bastante a la cosecha de puntos ante Alpine. Colapinto ha estado más cerca de Gasly, pero no llegó realmente a ese nivel cuando el coche era competitivo. Sigo pensando que la ventaja es de RB, a menos que esta última mejora de Alpine sea realmente algo especial".

Jolyon Palmer, expiloto de F1 y también presente en el podcast, coincidió con Hinchcliffe al apostar por Racing Bulls por encima de Alpine, al menos para el fin de semana de Zandvoort.

"Recuerden que Hadjar terminó en el podio con ese coche el año pasado. Obviamente, las regulaciones son diferentes, pero siempre han tenido un coche que funciona bien mecánicamente. Al mismo tiempo, en circuitos de baja velocidad como Mónaco suelen ir bastante bien. Zandvoort no es así, pero, nuevamente, es un circuito de naturaleza revirada, lo que creo que también los favorecerá un poco más. Me inclino a pensar que se mantendrán por delante, al menos este fin de semana", dijo el británico.

Palmer también recordó el desafío que enfrentará Alpine al estrenar un paquete de mejoras en un fin de semana con formato sprint, que hará que el equipo solo tenga una sesión de entrenamientos libres para evaluar las actualizaciones en sus coches.

"Es una apuesta importante tener un sprint en Zandvoort para conseguir que todas tus mejoras funcionen a la perfección incluso antes de llegar a la clasificación. Creo que Alpine puede recuperarse, pero me inclino por RB, ya que creo que mantendrán el impulso este fin de semana".