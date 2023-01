Alpine tiene advertido a Ocon sobre las batallas con su compañero

Cargar reproductor de audio

Szafnauer trabajó con Ocon en Force India/Racing Point en 2017 y 2018, cuando el francés protagonizó varios choques polémicos con Sergio Pérez.

La temporada pasada en Alpine hubo momentos de tensión entre Ocon y Fernando Alonso, sobre todo en Interlagos, donde chocaron en la primera vuelta de la carrera sprint.

Ambos recibieron una reprimenda por parte de la dirección del equipo. Szafnauer espera que Ocon haya aprendido de la experiencia y que no se repita este año con su nuevo compañero Pierre Gasly.

"Probablemente necesita tomar mejores decisiones cuando sus compañeros de equipo están a su lado, porque no se gana en la primera vuelta, compañero de equipo o no", dijo sobre Ocon.

"Y si eres agresivo contra un competidor, y los dos se van fuera, los dos pierden. Si eres agresivo contra tu compañero de equipo y ambos se salen, ¿adivina quién pierde? Así que se trata de que juzgues mejor y lo superes después".

Preguntado sobre si eso le había quedado claro a Ocon, Szafnauer añadió: "Así fue. Si necesitamos recordatorios, estaré encantado de recordárselo".

Fernando Alonso, Alpine A522, Esteban Ocon, Alpine A522 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Tras reencontrarse con él la temporada pasada después de tres años trabajando en equipos diferentes, Szafnauer reconoció que Ocon ha mejorado en general como piloto.

Puso como ejemplo la victoria de Ocon en el GP de Hungría 2021, lograda bajo la intensa presión de Sebastian Vettel, de Aston Martin, así como su cuarto puesto -perseguido por Lewis Hamilton- en el GP de Japón del año pasado.

"Definitivamente es más maduro", dijo el estadounidense. "Tiene una mejor comprensión. Creo que lo que realmente me gusta de Esteban es que, bajo presión, no suele cometer errores. Lo he visto con él cuando ganó contra Vettel. Yo estaba allí, teníamos un coche más rápido (en Aston Martin). Y no cometió ningún error".

"Colocó su coche, conduciendo con los retrovisores en el lugar correcto, ni un solo error, para llevarse la victoria. Creo que fue aún más impresionante para mí en condiciones de mojado, secándose en Suzuka, no es una pista fácil de conducir, con Lewis detrás de ti, en un coche más rápido todo el tiempo, y terminas por delante de él".

"Eso para mí es impresionante. Así que ha madurado, ha mejorado desde ese punto de vista. Y es rápido. ¿Puede mejorar? Sí, trabajaremos para que mejore en algunas áreas".

