VIDEO: Alpine ordena a Colapinto que deje pasar a Gasly en Barcelona
Franco Colapinto tuvo que cederle su posición a Pierre Gasly durante el Gran Premio de Barcelona tras un expreso pedido de Alpine.
Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine, Isack Hadjar, Red Bull Racing
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Alpine emitió una orden directa a Franco Colapinto este domingo en el Circuit de Barcelona-Catalunya, escenario de la séptima ronda de la temporada 2026 de Fórmula 1.
El piloto argentino marchaba en la 12° posición luego de cumplir su primera parada en los pits cuando, a través de la radio, llegó la orden de intercambiar posiciones con Gasly.
“OK, Franco, esta es una instrucción. Necesitamos intercambiar posiciones”, le dijo Stuart Barlow, ingeniero de carrera de Colapinto, al piloto de 23 años.
Colapinto se mostró en desacuerdo con el pedido, indicando que Gasly estaba “uno o dos segundos detrás” y que ni siquiera estaba empujando en cuanto al ritmo en ese momento de la carrera. Sin embargo, aceptó la orden y permitió el paso al piloto francés, quien antes de la parada en boxes se había quejado de que estaba perdiendo tiempo detrás de su compañero.
El fin de semana del Gran Premio de Barcelona ha sido muy difícil para Alpine, ya que ninguno de sus pilotos se mostró cómodo con el A526 en el trazado catalán.
"Cuando llevo el auto al límite, no hace lo que quiero. Voy completamente desacomodado, casi hago un trompo tres veces en la vuelta. El auto no está conectado este fin de semana y realmente no me está permitiendo manejar como quiero", dijo Colapinto tras la clasificación.
"No puedo colocarlo donde quiero ni mantener vivos los neumáticos durante una sola vuelta. Así que mañana va a ser realmente difícil con la degradación, pero este fin de semana ha sido bastante frustrante. Esperábamos estar peleando por la Q3".
"Ha sido un fin de semana bastante frustrante hasta ahora y no se sintió bien en absoluto. Los neumáticos se degradan durante la vuelta y simplemente no somos competitivos. Tenemos que intentar dar algunos pasos mañana y, con suerte, tener una mejor carrera".
VIDEO: El momento en que Alpine le pide a Colapinto que deje pasar a Gasly
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