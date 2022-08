Alpine: Piastri "agradeció" cuando se le dijo que sería titular en F1

Cargar reproductor de audio

Tras el anuncio de Aston Martin de que había contratado a Fernando Alonso para 2023 a principios de este mes, Alpine emitió un comunicado en el que decía que su piloto reserva Piastri pasaría a ocupar un asiento como titular el próximo año.

Pero el anuncio se hizo sin ninguna declaración de Piastri, que más tarde emitió un comunicado en las redes sociales negando que hubiera firmado un contrato o que fuera a correr para Alpine el próximo año. Se entiende que Piastri tiene un acuerdo con McLaren, que confirmó la salida de Daniel Ricciardo a principios de esta semana.

Hablando el sábado en Spa sobre el anuncio de Piastri, Szafnauer afirmó que fue y le dijo al actual campeón de la F2 sobre su promoción mientras trabajaba en el simulador el lunes después del Gran Premio de Hungría.

"Se lo dije a Oscar antes de que se hiciera el anuncio", dijo Szafnauer.

"Resulta que estaba en el simulador, así que fui a buscarlo y sonrió y se mostró agradecido. Hicimos el comunicado muy rápidamente".

Szafnauer añadió que el comunicado de prensa llegó sin ninguna cita de Piastri porque el equipo "reaccionó rápidamente y no quiso ir de un lado a otro con su equipo de dirección".

Preguntado por cómo se enteró de que Piastri no correría para Alpine el próximo año, Szafnauer respondió: "Nos enteramos por las redes sociales".

Otmar Szafnauer, jefe de Alpine en F1 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

La Junta de Reconocimiento de Contratos (CRB, por su sigla en inglés) de la F1 se pronunciará sobre el caso de Piastri el lunes. Szafnauer expresó su confianza en que el contrato de Alpine se mantendrá, revelando que ya se había llegado a un acuerdo en noviembre pasado.

"La duración del contrato es hasta 2024 con una opción a finales del 23", dijo Szafnauer. "Sólo diré esas cosas, hay mucho más. Como he dicho, no me gusta hablar de los detalles".

Szafnauer consideró decepcionante que Piastri no cumpliera su "promesa" de correr para el equipo si se le ofrecía la oportunidad, pero dijo que su relación "no ha flaqueado".

Piastri no se encuentra con Alpine en Spa, como estaba previsto inicialmente, sino que realiza tareas de simulador en la fábrica del equipo en Enstone.

Tras el fallo de la CRB el lunes, Szafnauer dijo que Alpine evaluará sus opciones y "empezará a buscar quién ocupará el asiento libre" para 2023.

"La buena noticia es que ahora tenemos tres carreras seguidas", dijo Szafnauer.

"Creo que deberíamos esperar al lunes o al martes, y después mirar nuestra situación teniendo buena información para tomar esas decisiones".

