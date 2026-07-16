Alpine prepara mejoras "grandes" para recuperar terreno ante Racing Bulls

Alpine se había colocado como la referencia de la zona media de la parrilla en la temporada 2026 de Fórmula 1, pero recientemente se vio relegado por el claro avance de Racing Bulls.

La escudería de Faenza estrenó un paquete de mejoras en Canadá y desde entonces ha sumado puntos de manera consistente, con sus dos pilotos dentro del top 10 en los últimos cuatro fines de semana.

En cambio, Alpine introdujo actualizaciones que, hasta el momento, no dieron el rendimiento esperado. Eso dejó tanto a Franco Colapinto como a Pierre Gasly sin herramientas para pelear con Liam Lawson y Arvid Lindblad, especialmente en Silverstone, donde incluso Audi mostró un mejor ritmo con Gabriel Bortoleto.

"Creo que, siendo justos, Racing Bulls ha hecho un mejor trabajo en las últimas carreras. Simplemente lograron introducir mejoras con un impacto mayor en su auto. Sinceramente, su ritmo en Silverstone fue muy fuerte. En la clasificación estuvieron apenas dos décimas por detrás del Red Bull más rápido. Hay que reconocerles el mérito. Nosotros simplemente tenemos que encontrar la forma de elevar nuestro nivel en las próximas carreras", dijo Gasly el jueves en la previa del GP de Bélgica ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

Pierre Gasly, Alpine, al hablar ante los medios el jueves en Spa-Francorchamps. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"No tenemos mejoras para este fin de semana. Sabemos que no esperamos un orden muy diferente, así que anticipamos que será un desafío importante poder pelear con ellos. Aun así, queremos seguir intentando entender un poco más nuestro paquete del auto, que en las últimas semanas no nos dio el rendimiento que esperábamos. Sé que hay muchas cosas planificadas, especialmente para mañana. Ojalá esté seco para que podamos comprender un poco mejor todo eso".

"Da la sensación de que nuestro paquete no ha sido el óptimo, pero incluso teniendo eso en cuenta, en este momento simplemente no tenemos el ritmo necesario para pelear realmente con ellos. Ojalá Spa nos presente un panorama algo distinto, pero sí espero que sea un fin de semana complicado".

Si bien Alpine no tendrá cambios en el A526 para el fin de semana de Spa-Francorchamps, la escudería trabaja para estrenar un paquete de mejoras que llegará después del receso de verano que arrancará tras la siguiente cita en Hungría.

"Ojalá lleguen lo antes posible", pidió Gasly. "Obviamente, el equipo está trabajando tan duro como puede para traerlas cuanto antes. En este momento apenas tenemos un punto más que Racing Bulls. Ellos sumaron puntos con sus dos autos en los últimos cuatro fines de semana. Realmente están atravesando un muy buen momento. Esperemos poder frenarlos lo máximo posible hasta que lleguen esas mejoras. Probablemente entonces volvamos a meternos en la pelea y a estar otra vez al frente de la zona media lo antes posible".

De todos modos, Gasly evitó hacer pronósticos sobre el impacto que tendrán las mejoras hasta que puedan probarlas en pista.

"Creo que lo que viene debería ser razonablemente grande. Obviamente, después de más de diez años en la Fórmula 1, he visto que eso no siempre se traduce directamente en rendimiento. A veces el resultado es mejor de lo esperado y otras veces es un poco peor".

"No quiero generar demasiadas expectativas sobre lo que viene. Por ahora estamos afrontando una carrera a la vez. Sabemos que debería ser un paquete importante, pero hasta que no tengamos esas piezas montadas en el auto y podamos comprobar el rendimiento que aportan, creo que debemos mantenernos humildes y afrontar la situación con un enfoque muy directo, concentrándonos en lo que podemos hacer ahora e intentando sumar la mayor cantidad de puntos posible el domingo".

"Racing Bulls será más rápido, pero eso no significa que tengan garantizado terminar por delante de nosotros. Sigo creyendo que vamos a darles toda la pelea posible. Creo que esas mejoras definitivamente deberían devolvernos a una posición mucho mejor", finalizó.