Alpine tuvo problemas de motor debido al porpoising

Si bien Alpine ha mostrado un fuerte ritmo en el inicio del campeonato, tanto Fernando Alonso como Esteban Ocon han sufrido su cuota de inconvenientes de motor.

Alonso ya perdió una unidad de potencia como resultado de un fallo en la bomba de agua en el Gran Premio de Arabia Saudí, mientras que el destino de la primera unidad de Esteban Ocon está en duda después de que tuviera que ser sustituida por precaución antes de la clasificación en Imola.

La presión del CEO de Alpine, Laurent Rossi, para que el equipo se centre en el rendimiento más que en la fiabilidad con su nueva unidad de potencia de 2022, ha llevado a algunos a sugerir que el equipo ha ido demasiado lejos.

Sin embargo, antes del Gran Premio de Emilia Romagna, el jefe de motor del equipo dijo que los problemas que está experimentando están más relacionados con las consecuencias del porpoising que con cualquier problema inherente a su concepto de diseño.

Las intensas sacudidas y los impactos con la pista que están experimentando los coches de la F1 2022 gracias al porpoising han llevado a algunos componentes al límite, que es lo que ha provocado los primeros dolores de cabeza de Alpine.

Bruno Famin, director ejecutivo de la división de motores de Renault en Viry-Chatillon, dijo que la causa de los problemas era la dureza del entorno del coche de 2022.

"Creo que la nueva generación de coches, con el nuevo chasis y la nueva aerodinámica, está generando un nivel diferente de restricción en el coche", dijo Famin cuando fue preguntado por Motosport.com sobre la causa de los problemas de fiabilidad.

"Los coches son muy rígidos, son muy bajos, y tienen un impacto bastante grande en el coche. Los problemas que tuvimos no fueron del propio ICE (motor de combustión interna). Fueron de componentes alrededor del ICE, por desgracia, con algún impacto a veces en el ICE.

"El ICE en sí es muy bueno. No tenemos ningún problema en el ICE, pero los impactos están generando nuevos niveles de restricción que estamos resolviendo".

"El problema que tuvimos en Yeda con el motor de Fernando (fallo en la bomba de agua), ya pedimos una modificación a la FIA. Ha sido aceptada. La modificación ya está en el motor para este fin de semana".

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Famin tiene claro que Alpine no es el único de los fabricantes con problemas de fiabilidad.

"Todos los fabricantes están enviando solicitudes de fiabilidad a la FIA, y es público entre los fabricantes de motores", dijo. "Vemos que no somos los únicos en tener pequeños problemas de fiabilidad".

"Pero cuando se habla de un período de congelación de cuatro años, creo que no tienes otra opción que ir al mejor motor posible sabiendo que la FIA no aceptará ninguna modificación, ninguna mejora, en términos de rendimiento Pero sí aceptarán algunas modificaciones por cuestiones de fiabilidad".

Mientras que el motor de Alonso de Yeda está ahora fuera de combate, Famin confirmó que la unidad de potencia con la que el piloto español comenzó la temporada, pero que fue retirada por precaución para Arabia Saudí, estaba ahora de vuelta en la reserva de motores y podría ser reutilizada.

Sin embargo, la situación de la primera unidad de potencia de Ocon no está tan clara, ya que Renault se enfrentó a problemas en cuanto a cómo inspeccionarla sin romper los sellos de la FIA.

"Todavía lo estamos investigando", dijo. "El problema que tenemos con el motor de Esteban es que nos gustaría ponerlo en el banco de pruebas de nuevo para ver si podría continuar. Pero desafortunadamente, no es posible con las regulaciones de la FIA".

"No podemos poner el motor en el banco de potencia sin romper el sello. Y nuestro problema es que no podemos entender completamente el problema sin romper el sello. Por eso estamos haciendo todo lo posible por no abrir el motor sin tocar el precinto de la FIA para intentar entender el problema".