Alpine renueva a Gasly por varios años en la F1

El equipo Alpine confirmó la renovación de su piloto francés con un contrato multianual, lo que hace que en Enstone puedan respirar tranquilos al tener ya asegurado a una de sus piezas tras la marcha de Esteban Ocon. Los galos comenzaron la mañana con una misteriosa publicación en la que aseguraban a sus aficionados que estuvieran atentos a su canal de difusión de WhatsApp, y a la hora prevista, anunciaron la ampliación del contrato de Pierre Gasly en la Fórmula 1 para las próximas temporadas.

"Me siento como en casa en este gran equipo. Disfruto siendo parte real tanto del proyecto de Fórmula 1 como de la visión más amplia de Alpine Cars", dijo en el comunicado. "Llevo aquí de forma oficial más de 18 meses, y siempre ha sido el plan construir un proyecto a largo plazo con el equipo. Aunque en la pista ha sido una temporada difícil hasta ahora, sigo siendo fiel al proyecto y no me voy a ninguna parte".

"Estoy contento con los cambios realizados, el trabajo duro y la dirección que está tomando la escudería. Hay mucho potencial en el personal y los recursos de este equipo", continuó. "Estoy ilusionado con lo que está por venir en el futuro, y ahora mismo me centro en los detalles cotidianos que estamos poniendo en práctica para mejorar nuestras prestaciones".

Aunque Pierre Gasly siempre pensó que se quedaría en Enstone, despertó el interés de otros conjuntos de la parrilla con un asiento vacante, como Sauber, que se convertiría en Audi. Sin embargo, la marcha de Esteban Ocon quizá convenció al galo para quedarse, ya que la relación entre ambos seguía siendo tensa debido a una serie de enfrentamientos en pista.

Esto llegó a un punto crítico en el Gran Premio de Mónaco, cuando su compañero le intentó adelantar en Portier y se tocaron, lo que provocó la ira del director del equipo, Bruno Famin, quien dijo tras la renovación: "La prolongación del contrato de Pierre [Gasly] es muy satisfactoria. Es un piloto con una gran experiencia en la Fórmula 1, y sigue mostrando un enorme potencial en la pista".

"Para Alpine como marca, es un gran embajador y, por lo tanto, esperamos continuar nuestra colaboración", aseguró. "Aunque esto es importante para nuestro futuro, tenemos que estar atentos a lo que está por venir y centrarnos en mejorar nuestro paquete actual, tenemos grandes ambiciones esta temporada, y trabajaremos sin descanso para conseguirlas. Nos tomaremos nuestro tiempo para decidir el compañero de equipo de Pierre, y estamos entusiasmados con las opciones que tenemos sobre la mesa".

Por el momento se desconoce quién será el segundo piloto en Alpine, aunque parece que hicieron una oferta de última hora para tentar a Carlos Sainz, a la vez que Jack Doohan y Mick Schumacher apuran sus posibilidades tras una prueba con el monoplaza de 2022 en el circuito de Paul Ricard.