Fórmula 1 Las Vegas GP

Alpine resta importancia al segundo lugar de Gasly, pero cree que Las Vegas le puede favorecer al A526

Gasly se destacó en el final de la FP2 en una pista que se estaba secando, pero la esperanza de Alpine en Las Vegas pasa por otro lado.

Federico Faturos

Editado: 20 nov 2026, 13:39

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Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Manuel Eletto

Alpine aprovechó las circunstancias de una pista que se estaba secando para llevarse la segunda posición con Pierre Gasly, que fue el último piloto en cerrar una vuelta rápida el jueves en la segunda práctica. Franco Colapinto, que lo había hecho un par de minutos antes, terminó noveno.

Fue una jornada inicial en la que los equipos pudieron sacar pocas conclusiones de la pista y de los coches tras una FP1 directamente perdida por la lluvia y una FP2 que siguió afectada por el agua, aunque al menos los pilotos pudieron girar.

"No está mal terminar segundo. No estoy seguro de cuánto podemos sacar en limpio de eso en una pista que se estaba secando, pero, bueno, lo aceptamos", dijo Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, sobre el resultado final de Gasly.

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Sin embargo, con un pronóstico que indica que habrá pista seca para el resto del fin de semana en Las Vegas, Alpine puede ilusionarse con que el A526 tendrá un buen rendimiento. En buena medida, se basa en el hecho de que, aunque el trazado de Las Vegas tiene un dibujo y condiciones únicas en el calendario, en parte puede relacionarse con el de Monza, donde Gasly logró una sorprendente pole position. De hecho, el equipo lleva un paquete aerodinámico similar al utilizado en aquel fin de semana de septiembre.

"Venimos de una racha bastante pésima de seis carreras. Conseguimos un punto en seis carreras. Las Vegas es un circuito que creemos y esperamos que nos favorezca", señaló Nielsen sobre lo que viene en el fin de semana.

"Así que creo que tenemos muchas ganas de rodar en seco mañana y el día de la carrera y, sí, tenemos esperanzas".

Gasly: "Las condiciones serán muy diferentes"

Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Manuel Eletto

Por su parte, Gasly se mostró satisfecho con el resultado final en la segunda práctica, pero anticipa que el panorama cambiará mucho para el viernes y sábado en Las Vegas.

"Fue un día muy complicado al volante, con condiciones de lluvia y temperaturas bastante bajas. Sin embargo, siempre es un desafío divertido intentar mantener el auto bajo control cuando hay tan poco agarre. Completamos un par de vueltas al final de la primera práctica libre con los neumáticos de lluvia extrema, pero había demasiada agua acumulada en la pista como para hacer algo competitivo", comenzó el francés.

"Aunque no llovió durante la sesión, la pista seguía muy húmeda para la segunda práctica libre, así que esperamos a que mejoraran un poco las condiciones antes de salir con los neumáticos intermedios. Tuve bastante buenas sensaciones en esas condiciones y fui aumentando la velocidad poco a poco".

"Al final, con la pista secándose, terminamos en la segunda posición. Eso siempre es positivo, pero somos realistas y sabemos que las condiciones serán muy diferentes mañana, probablemente con pista seca. Tengo muchas ganas de ver cómo se comporta el auto en unas condiciones que seguramente serán más representativas de lo que veremos en la clasificación y la carrera".

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