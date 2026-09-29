Alpine revela su objetivo para un fin de semana “bastante particular” en Malasia
La escudería de Enstone intentará volver a los puntos en el Gran Premio de Bahréin, que se disputará en Sepang.
Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Después de irse sin puntos el pasado sábado del Gran Premio de Azerbaiyán, Alpine espera sacar provecho del A526 con Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Circuito Internacional de Sepang.
La pista de Malasia regresa al calendario de la Fórmula 1 el próximo fin de semana como escenario del Gran Premio de Bahréin, una decisión que se tomó para mantener la fecha que originalmente iba a disputarse en abril en Sakhir, pero que fue cancelada debido al conflicto bélico en Medio Oriente.
Alpine llegará a Sepang con el objetivo de recortarle puntos a Racing Bulls en la lucha que mantiene con el equipo de Faenza por la quinta posición en el campeonato de constructores, donde la escudería júnior de Red Bull lo supera por 15 unidades.
"Nos dirigimos a un circuito legendario, Sepang, para lo que será un fin de semana bastante particular en términos de la Fórmula 1: el Gran Premio de Bahréin en Malasia", comentó Steve Nielsen, director deportivo de Alpine.
"En primer lugar, hay que reconocer el mérito de la Fórmula 1, la FIA y los organizadores tanto de Malasia como de Bahréin por haber podido llevar adelante esta carrera. No es una tarea sencilla organizar un Gran Premio con tan poca antelación y ha sido un gran desafío logístico tener todo preparado a tiempo, pero tenemos muchas ganas de regresar a Sepang por primera vez en nueve años".
Flavio Briatore, Alpine
Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Nielsen, que lleva varias décadas en la Fórmula 1 y conoce bien el desafío que representa Sepang para equipos y pilotos, espera que Alpine pueda mantener el buen nivel de rendimiento que ha mostrado desde el regreso de la categoría tras el receso de verano.
"Es un gran circuito y ha sido escenario de algunos momentos icónicos de nuestro deporte a lo largo de los años. El rendimiento de nuestro auto desde el receso de verano ha sido bueno y esperamos mantenerlo en Malasia este fin de semana".
"Es un circuito con muchas curvas de velocidad media a alta y dos rectas importantes que probablemente ofrecerán oportunidades de adelantamiento. Confiamos en nuestro paquete y vamos allí con el objetivo de volver a sumar puntos, mientras buscamos recuperar terreno en el Campeonato", concluyó.
Comparte o guarda esta historia
Los pilotos ya confirmados para la temporada 2027 de Fórmula 1
Gasly revela qué necesita para trabajar con Colapinto en Alpine: “Respeto”
Gasly culpa a la salida de pista de Colapinto por perder su mejor vuelta en Bakú: “Me quedé solo en la recta”
Acuerdo inminente entre Alpine y Geely: "Se espera el anuncio en cualquier momento"
Norris se disculpa con Colapinto tras pedir que sea suspendido de la F1: "Estuvo mal de mi parte"
Alpine perdió la victoria del WEC en Fuji porque "no quería sacrificar un coche"
Últimas noticias
¿Por qué Sergio Pérez fue más veloz que Bottas en Bakú?
Esteban Ocon: "Soy uno de los mejores y no tengo miedo de decirlo"
Chip Ganassi ficha a Christian Lundgaard para la temporada 2027 con un contrato multianual
Los pilotos ya confirmados para la temporada 2027 de Fórmula 1
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados