Alpine revela su objetivo para un fin de semana “bastante particular” en Malasia

Después de irse sin puntos el pasado sábado del Gran Premio de Azerbaiyán, Alpine espera sacar provecho del A526 con Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Circuito Internacional de Sepang.

La pista de Malasia regresa al calendario de la Fórmula 1 el próximo fin de semana como escenario del Gran Premio de Bahréin, una decisión que se tomó para mantener la fecha que originalmente iba a disputarse en abril en Sakhir, pero que fue cancelada debido al conflicto bélico en Medio Oriente.

Alpine llegará a Sepang con el objetivo de recortarle puntos a Racing Bulls en la lucha que mantiene con el equipo de Faenza por la quinta posición en el campeonato de constructores, donde la escudería júnior de Red Bull lo supera por 15 unidades.

"Nos dirigimos a un circuito legendario, Sepang, para lo que será un fin de semana bastante particular en términos de la Fórmula 1: el Gran Premio de Bahréin en Malasia", comentó Steve Nielsen, director deportivo de Alpine.

"En primer lugar, hay que reconocer el mérito de la Fórmula 1, la FIA y los organizadores tanto de Malasia como de Bahréin por haber podido llevar adelante esta carrera. No es una tarea sencilla organizar un Gran Premio con tan poca antelación y ha sido un gran desafío logístico tener todo preparado a tiempo, pero tenemos muchas ganas de regresar a Sepang por primera vez en nueve años".

Flavio Briatore, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Nielsen, que lleva varias décadas en la Fórmula 1 y conoce bien el desafío que representa Sepang para equipos y pilotos, espera que Alpine pueda mantener el buen nivel de rendimiento que ha mostrado desde el regreso de la categoría tras el receso de verano.

"Es un gran circuito y ha sido escenario de algunos momentos icónicos de nuestro deporte a lo largo de los años. El rendimiento de nuestro auto desde el receso de verano ha sido bueno y esperamos mantenerlo en Malasia este fin de semana".

"Es un circuito con muchas curvas de velocidad media a alta y dos rectas importantes que probablemente ofrecerán oportunidades de adelantamiento. Confiamos en nuestro paquete y vamos allí con el objetivo de volver a sumar puntos, mientras buscamos recuperar terreno en el Campeonato", concluyó.

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