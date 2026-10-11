El equipo Alpine atraviesa posiblemente su momento más difícil de la temporada 2026 de Fórmula 1 después de irse de Singapur con las manos vacías por tercer Gran Premio consecutivo, su peor racha del año.

Franco Colapinto tuvo que abandonar a mitad del recorrido por un aparente problema en la transmisión de su A526, mientras que Pierre Gasly solo pudo terminar 11° después del prometedor séptimo puesto que consiguió el sábado en la clasificación.

El resultado en el circuito de Marina Bay dejó a Alpine a 32 puntos de Racing Bulls en la pelea por el quinto lugar del campeonato, una diferencia que era de apenas nueve unidades antes del inicio del triplete en Bakú.

"La carrera de hoy en Singapur, y el triplete en su conjunto, no salieron como esperábamos. El resultado habla por sí solo y, lamentablemente, no conseguimos sumar ningún punto, lo que naturalmente hace que nuestra tarea en el campeonato sea más difícil", dijo Steve Nielsen, director deportivo de Alpine.

Pese al difícil panorama, Nielsen cree que hay motivos para ser optimistas de cara a las próximas carreras, que conformarán un nuevo triplete en Estados Unidos, México y Brasil.

"Si nos fijamos únicamente en la clasificación por puntos, el panorama no es especialmente alentador, pero lo que nos hace ser optimistas, tanto a mí como al equipo, es que hemos demostrado tener un buen ritmo y que el coche, en general, funciona bien en la mayoría de los circuitos.

Franco Colapinto, Alpine, Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Por eso, creo que podemos afrontar cada una de las próximas carreras con una mentalidad positiva, sabiendo que podemos luchar por los puntos y, con suerte, empezar a recortar poco a poco la diferencia con nuestros rivales, que sigue siendo nuestro objetivo para lo que resta de la temporada".

El británico reveló que Alpine planea introducir nuevas mejoras en el coche para complementar la actualización que estrenó tras las vacaciones de verano, pero fundamentalmente puso el foco en los problemas de fiabilidad que sufrió Colapinto en Singapur.

El piloto argentino tuvo que abandonar las dos carreras del fin de semana por fallas mecánicas, un aspecto en el que Alpine se había mostrado muy sólido a lo largo de 2026.

"No solo tenemos que seguir mejorando el rendimiento del coche para ambos pilotos, algo que haremos con más piezas que están en camino, sino que también debemos comprender qué provocó que tuviéramos que detenernos dos veces en pista este fin de semana", apuntó Nielsen.

"La fiabilidad ha sido uno de nuestros puntos fuertes esta temporada y es importante que volvamos a tenerla bajo control para asegurarnos de contar con dos coches en la lucha y compitiendo por los puntos", concluyó.

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