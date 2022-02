Alpine tapó su progreso al girar sin DRS y cargar mucha gasolina

Cargar reproductor de audio

Fernando Alonso y Esteban Ocon tuvieron una primera semana de test de pretemporada en Barcelona bastante discreta, ya que su programa se vio interrumpido por un fallo en el sistema hidráulico durante el último día.

Pero aunque el equipo nunca estuvo cerca de los mejores cronos, Alpine cree que una combinación de factores provocó que su verdadero potencial nunca saliera a la luz. Una de las claves fue la decisión de no utilizar el DRS, que se traducen en unas siete décimas por vuelta, además de que la escudería optó por cargar el tanque de combustible más de lo normal.

Después de haber encontrado una buena configuración en el monoplaza en la última mañana, que ayudó a Alonso a dar su giro más rápido, la hoja de ruta cambió por completo tras el incendio que vino por una tubería hidráulica rota.

El director deportivo de los franceses, Alan Permane, explicó que el DRS y el combustible frenaron su escalada en la tabla de tiempos, pero reconoció que Alpine disfrutó de una semana mejor de lo que parecía desde fuera.

"No quiero que parezca que estoy poniendo excusas, y no estoy diciendo que vayamos a ganar a Mercedes y Red Bull, pero creo que estamos en una posición decente", comentó.

"La vuelta que hizo Fernando [en la mañana antes de que el A522 dijera 'basta'], aunque solo fue un giro, se puede comparar con la que hizo [Max] Verstappen en el mismo momento, aunque el de Red Bull estaba usando el DRS", continuó.

"Si prestas atención al GPS, algo que podemos hacer con los sistemas de la FIA, los sectores son casi idénticos, menos en las rectas, donde perdemos mucho tiempo", dijo. "Fernando estaba muy contento con el coche, hemos encontrado algunas cosas importantes en la configuración durante la noche, y hemos controlado la parte trasera del monoplaza".

"Si hubiéramos puesto otro neumático C3 (en una escala de C1 a C5, con este último siendo el más blando), en ese momento, iban a ser otras tres o cuatro décimas, y ahí te verías muy cerca".

"No quiero decir que todo esté bien y que estemos tranquilos. Por supuesto, estamos preocupados, pero de ninguna manera vamos a estar en el fondo de la tabla de tiempos", siguió Permane. "Mi sensación es que probablemente estemos un poco más cerca de la parte delantera que al final del año pasado".

El momento del problema en el motor del Alpine de Fernando Alonso. Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

La decisión de Alpine de no utilizar el DRS se tomó el primer día, y se debió a algunas preocupaciones sobre la carga aerodinámica a alta velocidad. El equipo no teme que el problema se solucione a tiempo para los test de Bahrein, que se disputan del 10 al 12 de marzo.

"Era algo en el coche, y no estábamos cómodos. Seré sincero, está relacionado con la velocidad punta, así que es un tema de carga, solo éramos precavidos", añadió el director deportivo.

"No es que no podamos hacerlo o que estemos asustados por algo que pensamos que se va a romper, solo estamos siendo cautelosos. No vamos a arriesgarnos, aprovecharemos para hacer kilómetros y llegar a Bahréin con todo preparado".

"Es una pena porque es una gran ganancia de rendimiento, son más de siete décimas por vuelta para nosotros aquí (en Barcelona). Así que es un gran parte del giro, pero ahí es donde estamos", concluyó.