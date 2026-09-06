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Declaraciones
Fórmula 1 GP de Italia

Alpine "volvió a la realidad" el domingo en Monza, dice Gasly

Saliendo desde la pole position del Gran Premio de Italia, Pierre Gasly no tuvo realmente tiempo de creer en el milagro y concluyó la carrera en la séptima posición, detrás de las escuderías del top de la F1.

Fabien Gaillard
Publicado:
George Russell, Mercedes, Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Yuki Tsunoda, Racing Bulls

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Coches y Crocs en el paddock

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Esteban Ocon, equipo Haas de F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Sebastian Vettel

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Desfile de vehículos militares y policiales

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Charles Leclerc, Ferrari; Lando Norris, McLaren

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Aficionados a Ferrari

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Raquel Stroll, Yael Shelbia

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA; Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de Fórmula 1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Laura Mueller, ingeniera de carrera de Haas

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Rayo McQueen

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Woody Johnson, accionista de Aston Martin

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Gabriel Bortoleto, equipo Audi de F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Yuki Tsunoda, Racing Bulls

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Lewis Hamilton, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Nico Hulkenberg, equipo Audi F1; Oliver Bearman, equipo Haas F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Esteban Ocon, equipo Haas de F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Max Verstappen, Red Bull Racing, Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Lando Norris, McLaren

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza
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Pierre Gasly y Alpine tenían toda la intención de jugar sus cartas a fondo en el Gran Premio de Italia 2026 de F1 tras la sorprendente pole position de la víspera. A pesar de buenas salidas, el francés no pudo, sin embargo, creer en ello durante mucho tiempo, ya que a su monoplaza aún le faltó claramente rendimiento frente a las escuderías de punta.

Lógicamente, después de la inmensa alegría al término de la clasificación, la caída progresiva de Gasly en la jerarquía del inicio de carrera y la séptima posición final dejan un regusto algo amargo. Pero al salir de la prueba de Monza, aun así prevalece lo positivo, ante un resultado finalmente mucho más "lógico" que la hazaña del sábado.

"Creo que hay que estar muy satisfechos con todo el fin de semana", declaró Gasly en Canal+. "Está claro que después de [un día como] ayer, te dan ganas de soñar y de decirte que quizá sea posible durante toda una carrera."

"Pero creo que hoy hemos vuelto más a la realidad. Hicimos algo mágico ayer, esperábamos que nos costara mantener detrás a los McLaren, los Ferrari, los Mercedes, así que al final estoy contento."

Una buena salida pero sin rebufo

Pierre Gasly resistió bien a George Russell en la primera largada en Monza.

Pierre Gasly resistió bien a George Russell en la primera largada en Monza.

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Gasly había empezado muy bien la carrera de su primera pole en F1, con una salida limpia en la que mantuvo a raya a George Russell... durante una vuelta, antes de que el piloto de Mercedes tomara el mando al inicio de la segunda vuelta.

"Hacemos una muy buena primera salida", cuenta Gasly, quien añadiría más tarde que rápidamente quiso "cerrar la puerta" a Russell. "Me adelantan enseguida, ya en la primera recta, porque al quedarme delante, estaba claro que era difícil sin el rebufo."

Finalmente, la bandera roja retrasó lo inevitable, ya que Gasly, entonces segundo, fue superado después por Verstappen en la séptima vuelta, antes de una décima vuelta especialmente difícil en la que Lewis Hamilton, Oscar Piastri y Kimi Antonelli lo adelantaron para relegarlo al sexto puesto, una posición que ocuparía durante mucho tiempo antes de ser superado también por Lando Norris en la vuelta 21.

"Y luego, la segunda salida es buena. Después, consigo mantenerme un poco - las primeras 10-12 vueltas - en el grupo bueno. Y en cuanto me descolgué un poco más, a 3-4 segundos, fue demasiado complicado, ya no lograba seguir."

"Hay muchas cosas positivas que sacar", repite. "Está claro que todos habríamos querido soñar con algo mejor, pero sigue siendo una muy buena carrera cuando vemos que nos peleamos un poco con Norris - que ganó las dos últimas carreras - y que terminamos a tres segundos de Hamilton."

"En conjunto hay muchas cosas positivas que sacar, espero que podamos mantener este rendimiento en los próximos GP", concluyó, mientras que su compañero Franco Colapinto, que salió séptimo y luego tuvo una salida de pista cuando era cuarto, también terminó en los puntos, en novena posición.

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