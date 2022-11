América puede tener una carrera más en el calendario de Fórmula 1

La carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México atrajo a 397.000 aficionados que agotaron las entradas durante tres días, convirtiéndose una vez más en una de las carreras más concurridas de la temporada.

La continua y fuerte presencia de aficionados en México se produce en medio del actual auge de la Fórmula 1 en el país vecino, Estados Unidos, que acogerá tres carreras el próximo año en Miami, Austin y Las Vegas. Con los grandes premios que también tendrán lugar en Canadá y Brasil, habrá seis carreras en el continente americano en 2023.

Pero en medio del continuo interés de los países por albergar un gran premio en el futuro, Alejandro Soberón, el director ejecutivo de CIE que promueve la carrera en México, consideró que habría margen para añadir otro evento en el continente americano.

"Nos encanta la competición, es buena, porque te mantiene en forma y alerta", dijo Soberón.

"Tres carreras en Estados Unidos, antes, era impensable. Hoy parece hasta razonable.

"Creo que Miami va a ser un éxito muy grande. Ya viste la asistencia en Austin. Es mucho mejor que otros años, es una carrera más fuerte. Y todas las preventas en Las Vegas están por las nubes. Así que creo que eso es bueno para la región, para la zona horaria, es muy bueno.

"Así que con Canadá, tres carreras [en Estados Unidos], México y Brasil, la pregunta es si hay espacio para otra. Mi opinión personal es que hay espacio para otra.

"Pero no tiene que ir contra otra carrera en la misma zona horaria. Puede ir contra otra zona horaria. Entonces, ¿quién va a estar en riesgo, cómo de competitiva es esa oferta? Va a ser muy interesante".

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

México anunció durante su carrera que había firmado un nuevo contrato de tres años, asegurando que la F1 seguirá visitando el Autódromo Hermanos Rodríguez hasta al menos 2025.

Pero Soberón explicó que en la próxima renovación podría haber un nuevo gobierno y un nuevo alcalde tras las elecciones de 2024.

México regresó inicialmente al calendario en 2015 con un acuerdo que fue financiado por el gobierno federal, pero un cambio en el gobierno significó que la alcaldesa de la Ciudad de México y su administración se encargaron de asegurar la financiación de la carrera para el acuerdo existente y la renovación.

Soberón se sintió confiado de que el gran premio seguiría recibiendo apoyo nacional independientemente de los órganos de gobierno, creyendo que todos en el país estaban "muy orgullosos de la carrera."

"Les encanta Checo [Pérez], lo que está logrando", dijo Soberón. "Es un gran espectáculo y una gran ventana para presentar a México de buena manera ante el mundo.

"Hoy en día, cada vez hay más ciudades interesadas en conseguir un espacio en el calendario. Creo que eso significa básicamente que todo el mundo tiene que moverse más rápido, tratando de hacer la alianza de interés para que suceda, porque creo que la Fórmula 1 está en una gran posición hoy en día."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, the rest of the field at the start

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images