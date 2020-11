¿Qué presiones trae un calendario de 23 carreras en la F1?

A pesar de la pandemia por COVID-19 que obligó a cancelar la mitad de los eventos programados en 2020, la Fórmula 1 no quita sus aspiraciones y sigue con su proyecto de ampliar el calendario y llevar la categoría a nuevos territorios.

Por muy popular que haya resultado el calendario improvisado de este año, utilizando viejos circuitos favoritos como Imola y visitando nuevos escenarios como Portimao y Mugello, siempre se buscó un calendario más “normal” para la temporada 2021, cuyo primer borrador se entregó a los equipos el mes pasado.

Con 23 carreras, una de ellas aún por confirmar para ocupar el espacio de Vietnam, dos tripletes de grandes premios y concluyendo la temporada a principios de diciembre, el calendario propuesto para 2021 es sin duda el más ambicioso que la F1 ha desvelado nunca.

Más carreras, naturalmente, significa más ingresos por las tasas de hospedaje de un gran premio, lo que resulta en mayores pagos de dinero por concepto de premios a los equipos.

A pesar de las obvias ventajas, ¿resultarán 23 carreras demasiado para el paddock de la F1, y es realista?

La adición de otra carrera al calendario no es una sorpresa. Liberty Media siempre ha tenido en mente 25 competencias por año como parte de sus planes de expansión de la Fórmula 1, esto a pesar de las preocupaciones obvias de los equipos sobre cómo repercutirá en su personal.

Los pilotos siempre han sido comprensivos con el estrés que suponen más carreras para sus equipos, por muy emocionante que sea la perspectiva de competir más.

“Como piloto, quieres correr tanto como puedas”, dijo George Russell de Williams. "Pero en última instancia, sé la tensión que esto pone en los ingenieros y mecánicos. A veces nos damos el lujo de volver a nuestras casas entre carreras, pero estos chicos están a menudo lejos de sus familias por tres semanas, lo cual no es sostenible”.

"Si el calendario va a aumentar, definitivamente los equipos más pequeños necesitan más ayuda – dos equipos de personal para poder repartirlos a lo largo de la temporada”.

"Quiero correr tanto como sea posible, pero tiene que ser sensato, y tiene que haber un buen equilibrio para la gente que trabaja porque al final del día ellos tienen sus propias vidas y sus familias”.

Max Verstappen sintió que la verdadera tensión de añadir más carreras al calendario era algo de lo que los que tomaban las decisiones quizás no eran tan conscientes: "Al final, los mecánicos son los que van a sufrir un poco, mientras que los grandes jefes de la Fórmula 1 llegan más tarde y se van más temprano, así que por supuesto en ese sentido no cambia mucho”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, en la parrilla. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

La idea de rotar el personal es algo que los equipos han discutido durante mucho tiempo, ya que el número de carreras ha ido en aumento. El director en funciones del equipo Williams, Simon Roberts, dijo que este factor ya estaba previsto para el 2021, asegurando una rotación del personal a lo largo de la temporada.

"Es algo que hemos estado analizando desde hace unos meses", dijo Roberts. "Planeamos ser capaces de crear alguna rotación para el personal. Estar fuera durante 22 o 23 eventos al año es muy, muy cansado, y agota la energía de todo el equipo”.

"Por suerte, de vuelta a la fábrica, tenemos suficiente gente con experiencia, y con la actual situación de COVID de todos modos tenemos que tenerlos ahí, en espera. El año que viene estaremos racionando la asistencia a eventos para todos ellos”.

Incluso los jefes de equipo conocen las presiones que puede traer cada carrera. El jefe de Mercedes, Toto Wolff, ha hablado abiertamente sobre los sacrificios que ha enfrentado durante su tiempo a cargo del equipo ganador del campeonato, por lo que una de sus consideraciones actuales de cara al futuro es reducir su presencia en las competencias.

El director de la escudería Ferrari, Mattia Binotto, reveló que está considerando dejar de asistir a algunas carreras desde este año, en parte preparándose para una mayor rotación para el futuro.

"Necesitas equilibrar tus tareas en la pista de carreras y en la fábrica", dijo. "En cuanto a mí, creo que no estaré en todas las carreras. Incluso en 2020, estoy considerando la posibilidad de saltarme algunas de las carreras en la última parte de la temporada a partir de Turquía, pero eso es más bien una eventualidad para el próximo año”.

“Aumentar el número de carreras es una decisión que se debe tomar considerando dónde se puede encontrar un equilibrio para cuidar a los ingenieros y técnicos”.

El número de carreras no es lo único que crea un desafío para los equipos, sino también su regularidad. El primer intento de la F1 por realizar tres carreras en fines de semana consecutivos fue en 2018, esto entre Francia, Austria y Gran Bretaña, una decisión desaprobada y llegando a un acuerdo de no repetirlo debido a las presiones que creó. El calendario de 2020 incluía cuatro tripletes ante la necesidad de completar un calendario histórico de 22 carreras. Aunque los jefes de equipo lo asumieron, advirtieron que esto no podía convertirse en la norma.

Desgraciadamente, el calendario de 2021 presenta dos tripletes, separados por sólo una semana. Spa, Zandvoort y Monza se agrupan a finales de agosto/principios de septiembre, y les sigue una serie de competencias con Rusia, Singapur y Japón. Seis carreras en siete semanas es un gran reto, pero algunos son optimistas en que será factible, gracias a la rotación de personal y después de haber aprendido tras enfrentar las complicaciones de 2020.

El director deportivo de Renault, Alan Permane dijo: “No estoy demasiado preocupado. Creo que este año cumpliremos con cuatro tipletes, si mis matemáticas son correctas, y lo hemos afrontado bien, así que no tengo grandes preocupaciones al respecto”.

"La forma en que organizamos a nuestro personal de viaje y su tiempo libre y cómo reconstruimos entre las carreras funciona bastante bien para nosotros. Estaré muy contento de volver a la normalidad y si hacemos 23 carreras, es algo genial”.

Alan Permane, Sporting Director, director deportivo de Renault F1. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

La aceptación por parte de Permane no es del todo segura, ya que aunque están anunciadas 23 carreras para 2021, la probabilidad de un calendario completo sigue siendo dudosa debido a la pandemia por Covid-19.

A medida que las restricciones están de regreso en el mundo y aumentan las tasas de infección, los países pueden sentirse incómodos a la hora de comprometerse a organizar grandes eventos internacionales. Las restricciones de entrada y salida de los países también serán algo que podría influir en la viabilidad de los acontecimientos, especialmente en la primera parte de la próxima temporada.

Pero la F1 ha demostrado que sus protocolos de prueba para Covid-19 funcionan, dando a la FIA la confianza de que podría realizar sus competencias en cualquier lugar y con seguridad. Y aunque los equipos no fueron informados de ningún evento de respaldo en el calendario del próximo año, la forma en que el calendario de 2020 se salvó con la anexión de circuitos que no estaban en el programa original, demuestra que cualquier hueco que pueda surgir podría ser llenado. El alto nivel de demanda de los circuitos significa que hay pocas preocupaciones de que el espacio dejado por Vietnam no sea ocupado por otra pista.

El colapso de la carrera de Vietnam es un gran golpe para la F1, dado que habría sido el primer nuevo evento traído bajo el nombre de Liberty Media que cumpliera con su modelo de "ciudad de destino". Pero se entiende que el gran premio se ha visto afectado por dificultades en su planificación, y su omisión en el calendario se debe a las cuestiones políticas en curso en Vietnam. El presidente del Comité Popular de Hanoi, Nguyen Duc Chung, fue arrestado en agosto por cargos de corrupción. Era el ex alcalde de Hanoi y uno de los principales partidarios del Gran Premio.

Una de los mayores interrogantes del próximo año estaba en el Gran Premio de Brasil, dados los planes de trasladar la competencia a Río de Janeiro. Pero anoche se supo que la carrera se quedaría en Interlagos debido a las difíciles limitaciones de tiempo que encara el proyecto de Río, que aún no ha recibido la aprobación del gobierno. Interlagos, sin embargo, recibirá a la F1 con un nuevo promotor a cargo, después de que el acuerdo existente de gratuidad entregado por Bernie Ecclestone expirara en el 2020.

Un calendario de 23 carreras para el 2021 es muy ambicioso, pero como la F1 busca recuperarse del impacto de la pandemia y prepararse para cualquier réplica de la crisis sanitaria, apuntar alto es una táctica inteligente, aunque termine quedándose un poco corta.

El coste humano de los hombres y mujeres que ejercen su profesión en el paddock es algo que sólo descubriremos cuando termine la próxima temporada, momento en el que la cifra de 23 carreras seguramente ya habría sido superada en planes futuros.

Video relacionado