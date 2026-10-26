Análisis

Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Una masterclass estratégica: cómo Antonelli quedó al borde del título de F1 en el GP de Estados Unidos

Desde la pole, Kimi Antonelli enfrentó el peligro de Max Verstappen y Charles Leclerc, pero tomó el toro por las astas con una estrategia de una sola parada para dejarlos atrás. Así se desarrolló la carrera en Austin

Jake Boxall-Legge

Publicado: 26 oct 2026, 19:05

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Dos puntos. Eso es todo lo que Kimi Antonelli necesita para asegurar el título de Fórmula 1 2026, una historia que podría encontrar su desenlace el próximo fin de semana en Ciudad de México tras su victoria en el Gran Premio de Estados Unidos. Seguramente ya puede sentirlo: su nombre pronto grabado en el trofeo del campeonato de pilotos, mientras la historia está a punto de escribirse.

Todavía no está allí, y lo sabe. Aún tiene un trabajo por hacer en el Autódromo Hermanos Rodríguez, una cita vertiginosa de 71 vueltas todavía por completar, pero seguramente puede permitirse el más mínimo pensamiento sobre los rugidos alrededor del Foro Sol si -si- completa su misión con el profesionalismo al que nos tiene acostumbrados.

Pero primero, Austin. Pese a las previsiones de una estrategia a una parada, los niveles de degradación vistos durante las prácticas insinuaban que la carrera podía entrar teóricamente en el terreno de las dos paradas si un equipo quería mantenerse con las gamas más blandas de neumáticos durante el transcurso de la carrera. De hecho, esto había estado en la mente de Red Bull desde el comienzo; puso a Max Verstappen y Isack Hadjar en la Q3 con solo un juego de neumáticos, con la intención de apostar todo a la carrera del domingo para mantener vivas las casi imperceptibles esperanzas de Verstappen en el campeonato.

Ferrari, también, estaba decidida a adoptar un enfoque agresivo para la carrera. Después de marcar los mejores tiempos en las tres sesiones de práctica, el Cavallino Rampante parecía preparado para galopar en la clasificación, pero esa escalada final de ritmo en la Q3 simplemente no llegó, y el par de autos escarlata fue desplazado de las tres primeras posiciones de la parrilla por el Mercedes de Antonelli y los dos Red Bull. El ritmo de carrera, sin embargo, es el fuerte de Ferrari, y si una carrera se aleja de una estrategia pura a una parada, ha demostrado ser un factor esta temporada.

No había parecido que Antonelli fuera a situarse al frente del pelotón en ningún momento del fin de semana; Mercedes seguía afinando su conocimiento de las actualizaciones de especificación Sepang que habían causado cierto grado de inquietud durante los dos fines de semana anteriores. Pero para la Q3, ese largo viaje por el desierto -rodeado de montañas de datos- parecía haber producido un resultado significativo: Antonelli sacó la vuelta más rápida entre los primeros intentos, y ni Verstappen, ni Hadjar, ni los Ferrari pudieron superarlo.

Existía la posibilidad de que Antonelli pudiera ser superado en la salida. Mercedes parecía haberse comprometido con la parada única, y Antonelli estaba equipado con el neumático medio; el cuarteto de autos detrás de él llevaba el blando, ansioso por aprovechar la ventaja esperada en tracción al salir de la línea... suponiendo que pudieran igualar la velocidad de largada de Antonelli.

Verstappen no pudo hacerlo. Preparado para pegar su auto al interior con la esperanza de forzar a Antonelli hacia el bordillo exterior, poco pudo hacer más que ver al Mercedes alejarse con una salida magníficamente medida, antes de dirigir su atención a los espejos mientras la pareja de Ferrari intentaba hacerlo retroceder aún más. Leclerc se abrió paso por las enlazadas y Hamilton intentó seguirlo, pero Verstappen al menos mantuvo a raya a su rival por el título de 2021. Efectivamente, Leclerc había usado una parte de su batería al preparar esa maniobra, lo que le dio a Verstappen una respuesta; tras acercarse con el botón de impulso en la recta hacia la curva 12, el neerlandés se lanzó por delante de Leclerc durante la sección de cambio de dirección en la curva 15, recuperando el segundo lugar.

El único problema fue que, en medio del drama, Antonelli ya se había escapado a una ventaja de dos segundos y medio, y la mantuvo debidamente durante las primeras vueltas. Era blandos contra medios, y los medios estaban ganando.

La estrategia de Verstappen: blando-blando-medio

Verstappen se vio rodeado por los Ferrari mientras Antonelli se escapaba en la punta tras la largada.

Photo by: Logan Riely / Getty Images

Para Verstappen, después de haber ahorrado varios juegos de blandos con su enfoque parsimonioso de los neumáticos en la clasificación, el plan era ir a dos paradas e intentar abrirse paso entre el pelotón. Si podía hacerlo con aire limpio y llegar a la cola de Antonelli, quedaría bien posicionado; con un último stint con medios frescos, podría tener ventaja frente a un Mercedes calzado con duros.

Fue al cierre del giro 13 cuando Verstappen realizó su primera parada: llegó temprano, y el siguiente juego de blandos lo dejó comprometido con las dos paradas. La brecha entre los McLaren y Liam Lawson ya se había abierto lo suficiente como para permitir que Verstappen cayera allí, y así mitigó el trabajo que debía hacer el cuatro veces campeón. Lewis Hamilton hizo que fuera un adelantamiento menos necesario al responder una vuelta más tarde, al igual que Oscar Piastri y Charles Leclerc en la vuelta 15. Leclerc había estado a unos dos segundos de Verstappen antes de que se abriera el ciclo de paradas, y a cinco segundos una vez que el monegasco hizo su detención, demostrando la velocidad que Verstappen había encontrado con los neumáticos nuevos.

Lando Norris también se apartó cuando se detuvo al final de la vuelta 17, cambiando al duro para lo que finalmente se convirtió en una estrategia a una parada, lo que significaba que George Russell era el primero en la lista de objetivos de Verstappen. Russell, cargado con una penalización de cinco segundos por salirse de la pista y obtener una ventaja en la primera vuelta, realmente no tenía respuesta para el Red Bull y Verstappen lo superó con facilidad en la curva 12. Hadjar era el siguiente, pero evidentemente estaba menos dispuesto a apartarse cuando Verstappen se acercó por detrás en el giro 23. Como era de esperar, Verstappen se quejó de que su compañero de equipo le había costado tiempo; Hadjar iba a una parada y se mostró innecesariamente áspero cuando recibió la orden de apartarse.

Las predicciones previas a la carrera situaban la diferencia entre el medio y el duro en torno a 0.9s por vuelta, pero el medio aguantaba con menos solvencia en comparación con esas previsiones y el punto de cruce entre ambos apareció antes

En ese momento, Verstappen estaba ya a más de 12 segundos de Antonelli, pero el italiano estaba previsto para realizar su única parada al final del giro siguiente; al hacerlo, Verstappen heredó el liderato, pero también tenía otra parada pendiente.

Pero los blandos empezaban a quedarse sin rendimiento, y su brecha con Leclerc -y, por asociación, con Antonelli con un duro fresco- empezaba a caer. Verstappen comenzó a quejarse de que el RB22 era inconducible, desconcertado por la pérdida de rendimiento y obligado a gestionar diferentes mapas de par para ordenar el comportamiento en curva. Esto permitía que Leclerc se acercara, recortando esa brecha de cinco segundos a apenas 1.2s, y eso llevó a Verstappen a completar su segunda parada de la carrera para montar el medio.

La estrategia de Leclerc: blando-medio-duro

Leclerc mostró un ritmo increíble durante sus dos últimos stints, pero no le alcanzó para conseguir una posible victoria.

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Leclerc y Ferrari eligieron recorrer todo el arcoíris de compuestos Pirelli durante el Gran Premio de Estados Unidos, especialmente cuando quedó claro por los tiempos de vuelta de Norris que el neumático duro estaba rindiendo mejor de lo esperado. Las predicciones previas a la carrera situaban la diferencia entre el medio y el duro en torno a 0.9s por vuelta, pero el medio aguantaba con menos solvencia en comparación con esas previsiones y el punto de cruce entre ambos apareció antes.

Cuando Verstappen se detuvo, Leclerc asumió el liderato, pero apenas por algo más de media vuelta, ya que Antonelli había recortado la ventaja del Ferrari con rapidez. Después de haber estado a poco menos de cuatro segundos de Leclerc tras su parada, Antonelli estaba demostrando el poder del neumático duro y quedó justo en la caja de cambios del SF-26 una vez que Verstappen entró a boxes. Con una aceleración sobre Leclerc en el giro 32, Antonelli lo superó con comodidad antes de la curva 12, y luego acertó sus trazadas en las curvas siguientes para protegerse del contragolpe; el Ferrari era fuerte en el complejo de las curvas 13-16, pero Antonelli lo tenía claro.

Aun así, Leclerc no debía entrar a boxes por un rato más. Ferrari estaba planificando un último stint con el duro y, con el ritmo desbloqueado durante la carrera, sabía que Leclerc podía ir efectivamente a fondo con un compuesto robusto y potencialmente pelear por el segundo lugar, e incluso por la victoria.

Así, Leclerc estiró su tanda hasta el final de la vuelta 39, deteniéndose una vuelta más tarde que Hamilton, y montó debidamente el neumático duro. Esta vez, la brecha con Verstappen -que venía avanzando bien con el medio- había crecido a nueve segundos, con 16 vueltas por delante. ¿Un segundo por vuelta? Una tarea difícil. Sin embargo, como demostró Leclerc, empezó a encontrar incluso más que eso.

Verstappen, mientras tanto, afrontaba un problema: el McLaren de Norris. Una vez que se puso a dos segundos de la máquina papaya, le resultó muy difícil quebrar la parte final de la diferencia y su progreso empezó a estancarse. Estaba recortándole tiempo a Norris, claro, pero ni cerca del ritmo necesario para reducir la ventaja de Antonelli; con las mismas 16 vueltas restantes, también necesitaba encontrar más de un segundo por vuelta, pero el ritmo que Antonelli registraba al frente cubría suficientemente la mitad de eso. Verstappen inicialmente encontraba alrededor de 0.5-0.6s por vuelta pero, a medida que Norris se acercaba, esta diferencia con Antonelli seguía cayendo.

En ese momento, Mercedes empezaba a temer más a Leclerc que a Verstappen. De hecho, por cada vuelta que el Red Bull permanecía detrás del campeón vigente, Leclerc encontraba más de 1.5s por giro, y unas seis vueltas después de detenerse, el Ferrari ya estaba al borde de beneficiarse de un botón de adelantamiento activo. Verstappen pronto tuvo que elegir: intentar una maniobra sorpresa arriesgada sobre Norris, o afrontar la pérdida de una posición ante Leclerc.

La posterior lanzada sobre Norris en la curva 1 al abrir la vuelta 47 fue sublime, y mantuvo al lobo lejos de la puerta... al menos momentáneamente.

La estrategia de Antonelli: medio-duro

La Estrella Solitaria se encuentra con la estrella de 2026, mientras Antonelli hizo funcionar una estrategia de una sola parada.

Photo by: Alex Slitz / Getty Images

Mientras Verstappen y Leclerc trazaban sus líneas de batalla, la situación era perfecta para Antonelli. Aunque Mercedes había ejecutado una jugada maestra al llamar a una sola parada, eso igualmente requería que Antonelli encadenara una serie rápida de vueltas pese a la edad de sus neumáticos en relación con sus perseguidores. Salvo un breve error en la curva 12, frustrado por un Alex Albon que estaba por ser doblado delante, Antonelli estaba haciendo que la magia ocurriera.

La posición de Norris como obstáculo para Verstappen ayudó aún más; Verstappen registraba vueltas en los 1m39s altos y 1m40s bajos entre las vueltas 40 y 46, lo que permitió a Antonelli ampliar una ventaja de 14.5s sobre Norris a 16.5s. Leclerc, mientras tanto, rodaba en los 1m38s bajos a medios...

Una vez que Verstappen superó a Norris, la ventaja de Antonelli sintió el más leve cosquilleo, pero el piloto de Red Bull empezó entonces a sufrir y apenas podía contener al rápido Leclerc por mucho más tiempo. En realidad pareció fácil cuando Leclerc tomó la salida de la curva 11 en la vuelta 49, y ya había despachado a Verstappen antes de que ambos siquiera empezaran a girar para la curva siguiente al final de la recta trasera.

Esta fue la clásica carrera de cocción lenta en Austin, definida por la variación estratégica y el poder de las diferencias de neumáticos, pero Antonelli y Mercedes no tenían demasiadas ganas de jugar el juego con Ferrari y Red Bull

Pero a Leclerc se le había acabado el tiempo. Necesitaba encontrar más de 2.5s por vuelta para tener alguna esperanza de alcanzar a Antonelli -ni hablar de pasarlo-, y la carrera quedó luego fuera de toda duda cuando el coche de seguridad virtual neutralizó la prueba en el tramo final, cuando el Cadillac de Valtteri Bottas dijo basta. Con la llegada de la bandera verde, Leclerc solo avanzó porque Antonelli eligió sabiamente levantar ligeramente, para no despertar la ira de ningún comisario por límites de pista, ya que su cercanía a una penalización en Singapur había influido en su decisión de ir con cuidado en los compases finales del gran premio.

Verstappen agradeció su suerte con el VSC al aceptar el tercer lugar; Hamilton estaba recortando su ventaja a ambos lados de la interrupción de la acción a máxima velocidad, y la demora dejó al británico sin tiempo suficiente para conseguir un doble podio para Ferrari. Esta fue la clásica carrera de cocción lenta en Austin, definida por la variación estratégica y el poder de las diferencias de neumáticos, pero Antonelli y Mercedes no tenían demasiadas ganas de jugar el juego con Ferrari y Red Bull. Hicieron lo suyo, y les salió de maravilla.

Ahora, solo necesitan hacer lo mismo otra vez en México. Una vez más debería ser suficiente.

Si Antonelli termina noveno en México, será campeón del mundo de F1 en 2026.

Photo by: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

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