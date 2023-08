Por qué el enfoque de "entrenador de fútbol" no funciona en Alpine F1

Juguemos a un juego. Eric Boullier, Gerard Lopez, Frederic Vasseur, Cyril Abiteboul, Javi Gracia, Marcin Budkowski, Otmar Szafnauer y Bruno Famin: ¿cuál de estas personas no ha asumido el papel de director de equipo en un determinado equipo de Fórmula 1 con sede en Enstone en los últimos 10 años?

Sí, se trata de Javi Gracia, que fue entrenador del Watford Football Club entre enero de 2018 y septiembre de 2019, y uno de los que más tiempo lleva en el cargo. Hay algo de significado en su inclusión, en lugar de simplemente deslizar un nombre genérico en una extensa lista de ex y actuales directores de equipo.

En los últimos 10 años, Watford ha pasado por 20 directivos diferentes en una industria ya conocida por centrarse en los resultados hasta la saciedad, mientras que el linaje Lotus/Renault/Alpine ha pasado por siete nombres diferentes en el mismo periodo de tiempo. Estos ejemplos no son de la misma magnitud pero, en términos de F1, se trata de una cinta transportadora de gestión similar a la del fútbol.

Hay que decir que no todos ellos han sido relevados de sus funciones, ya que Boullier se marchó a McLaren y López fue apartado tras la compra del equipo por parte de Renault a la firma de inversión luxemburguesa Genii Capital.

Abiteboul fue dejado de lado cuando el equipo se convirtió en Alpine, Budkowski fue despedido un año más tarde cuando Laurent Rossi ejerció más control sobre el equipo, y ahora Szafnauer ha sido despedido después de sólo 18 meses en el cargo. Bruno Famin, antiguo responsable del proyecto de propulsión de Renault en Viry-Chatillon, asumirá el cargo de forma interina, junto con su nueva función de vicepresidente de Alpine Motorsport. Volverá a cambiar a finales de año.

En el fútbol, un vuelco similar en la gestión no estaría del todo fuera de lugar. Los directivos van y vienen, y a menudo se marchan para sustituir a sus homólogos en otros equipos. Un entrenador puede perder al vestuario, tomar decisiones cuestionables en el mercado de fichajes o simplemente no rendir al nivel esperado. Como tal, puede esperar razonablemente perder su trabajo debido a las enormes sumas de dinero implicadas en el éxito y el fracaso. Es duro, pero como los resultados pueden cambiar de un momento a otro simplemente porque un nuevo entrenador ha llegado y ha infundido confianza al equipo, el fútbol seguirá siendo siempre un deporte dinámico.

La Fórmula 1 es diferente. Los equipos siguen teniendo que reaccionar y responder a las tendencias imperantes, pero también es cierto que los cambios a gran escala requieren recursos, dinero y tiempo. Son empresas de ingeniería, pero que deben garantizar la libertad en primera línea para tomar decisiones rápidas en función del flujo y reflujo de la temporada. Esto debe sustentarse con una estrategia y una planificación a largo plazo para garantizar que el equipo siga siendo competitivo en los años venideros. Eso no quiere decir que una estructura de gestión no pueda anquilosarse, pero es un problema que hay que resolver más adelante, no dentro de 18 meses.

Alan Permane, jefe técnico durante muchos años, también ha dejado el equipo de Enstone. Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Ahora, el equipo cuenta con un director provisional para lo que queda de año, lo que retrasa aún más la planificación a largo plazo. La dirección de Alpine dispone de tiempo para encontrar un nuevo director de equipo, y puede explorar rigurosamente la reserva de talentos para encontrar a la próxima persona que ocupe el asiento central en el muro de boxes, pero la aparente falta de estrategia presente en el equipo probablemente resulte repelente para algunos de sus candidatos.

La F1 está plagada de ejemplos en los que la intromisión de la directiva en los asuntos cotidianos ha causado problemas de rendimiento en la pista. Es un rasgo que suelen exhibir, aunque no es exclusivo, los grandes conglomerados automovilísticos que quieren dirigir un equipo de una determinada manera.

Estos ejemplos demuestran que dirigir una multinacional no es lo mismo que dirigir un equipo de carreras, donde las decisiones tomadas por un comité suelen ser un obstáculo en la pista. Mercedes tuvo éxito cuando se unió a la F1 como un equipo de trabajo, simplemente porque la junta directiva dejó que el equipo se pusiera manos a la obra. También fue el caso de Renault a mediados de la década de 2000, mientras que los años de éxito de Ferrari en la F1 fueron posibles gracias a que la sala de juntas se alineó con la estructura de gestión del equipo.

Nunca pareció que Laurent Rossi quisiera especialmente trabajar con Szafnauer. La explosiva entrevista del Canal+ que se publicó durante el fin de semana de Miami, en la que Rossi tachaba al equipo de "diletantes", marcó la agenda: era la sala de juntas desviándose de su jurisdicción. Alguien, ajeno al día a día del equipo, quiso saber de repente por qué los resultados no eran los esperados y lanzó una bomba desde las alturas: uno cree que "gestión de gaviota" es la jerga correcta en este caso.

De momento, Famin está al mando. Su trabajo consistirá en asentar el barco y, en palabras del entrenador de fútbol y "novelista" Steve Bruce, "mantener las cosas en marcha" hasta que Alpine encuentre una nueva persona que asuma el papel y lidere desde el frente.

En muchos sentidos, la cinta transportadora de Alpine recuerda a la puerta giratoria de los directivos de Jaguar durante sus cinco años en la F1. Neil Ressler se puso al mando cuando Ford compró Stewart Grand Prix, con Wolfgang Reitzle supervisando las cosas como jefe de Ford Premier Automotive Group. Ressler se hizo a un lado en favor de Bobby Rahal en 2001, quien a su vez fue marginado cuando se incorporó Niki Lauda.

En 2002, Tony Purnell se convirtió en director del equipo en 2003 y 2004, antes de que Red Bull comprara la escudería. El hecho de que su sucesor, Christian Horner, siga siendo el director del equipo Red Bull Racing subraya las marcadas diferencias de visión entre los dos modelos de propiedad...

Szafnauer y Alan Permane, que también fue relevado de sus funciones, serán echados de menos en el equipo. Permane llevaba en el equipo desde 1989 y, aunque su papel no había sido tan activo en los últimos años, seguía siendo una parte integral de la gestión del equipo como director deportivo y sería un gran activo para cualquiera de los otros equipos de la parrilla. No hay más que ver los puntos que el director deportivo de Aston Martin, Andy Stevenson, ha conseguido recuperar este año para darse cuenta del valor de la experiencia en ese puesto.

Bruno Famin se hará cargo de Alpine mientras tanto Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

El ex jefe de equipo de Ferrari Mattia Binotto es uno de los nombres citados como posible sustituto de Szafnauer, y tendría sentido: tiene experiencia reciente en llevar a un equipo caótico a la lucha por las victorias, puede ofrecer orientación y dirección al departamento de motores, y cuenta con la riqueza de su experiencia en Ferrari. Pero hay otras tendencias a tener en cuenta a la hora de contratar a un nuevo director de equipo: ascender desde dentro (Andrea Stella en McLaren), ascender desde dentro de otro equipo (James Vowles en Williams), o ascender desde otra serie (Mike Krack en Aston Martin).

Sea quien sea quien ocupe el puesto, Alpine y Renault deben proporcionarle el apoyo adecuado, ya que sigue perdiendo personal que se va a otros equipos: Pat Fry se unirá a Williams como jefe técnico, y es probable que la agitación actual provoque que más talentos se dirijan hacia la puerta de salida. Después de todo, Aston Martin y McLaren hace tiempo que superaron a Alpine al reconocer que, al carecer inicialmente de los ingredientes para ascender en el escalafón, necesitaban salir a buscarlos.

Esta última agitación en la gestión debe ser el comienzo de un período real de cambio concertado, y el Grupo Renault debería apoyar al equipo invirtiendo su dinero en infraestructura y cultivando el talento. De lo contrario, el cambio de figura en el pitwall es meramente cosmético; sin las herramientas adecuadas, el equipo tiene pocas posibilidades de crecer. Y eso plantea otra cuestión.

Cuando se preguntó a los actuales jefes de equipo de la F1 sobre un posible undécimo equipo en la parrilla, la mayoría de ellos explicaron que sólo le darían la bienvenida si el nuevo equipo "aportaba algo a la mesa", ya sea dinero, poder de atracción, o tal vez incluso un cierto je ne sais quoi. En este momento, ¿qué aporta Alpine a la F1 que no pueda aportar un nuevo equipo? Si Renault no va a tomarse en serio su propio equipo, lo mejor sería que se centrara en el motor y vendiera el equipo de Enstone a una figura del tipo de Michael Andretti.

Alpine persiste en el purgatorio, y todas las contrataciones y despidos al estilo del manager de fútbol no pueden compensar el hastío que persiste en torno al equipo. Necesita un nuevo enfoque, y tiene la oportunidad de hacerlo realidad.

La gestión actual del Alpine lo ha dejado en el purgatorio. Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images